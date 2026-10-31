Евродепутаты устроили бунт из-за решение CAS по России

Депутаты Европейского парламента потребовали не допустить возвращения российских хоккейных сборных на международные соревнования после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Они обратились к руководству Еврокомиссии, главе дипломатии ЕС Кайе Каллас, Международной федерации хоккея (IIHF) и правительствам европейских стран с призывом использовать все законные механизмы для сохранения отстранения России.

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Совместное письмо было направлено 30 октября. Под ним подписался 21 депутат Европарламента из разных политических групп и стран Евросоюза. Одним из инициаторов выступил латвийский политик Рихардс Колс.

Поводом стало решение CAS, который отменил отстранение российских хоккейных сборных от чемпионатов IIHF в сезоне-2026/27. Спортивный арбитражный суд посчитал, что федерация представила недостаточно доказательств в обоснование своей оценки рисков безопасности.

Депутаты Европарламента назвали вердикт неправильным и предупредили о последствиях возвращения российских команд на международную арену. По их мнению, такое решение открывает путь к восстановлению международного статуса России, несмотря на продолжающуюся войну против Украины.

"Россия добилась благоприятного для себя решения. Она ничего не сделала, чтобы заслужить реабилитацию", – говорится в обращении.

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Авторы письма считают, что Москва будет использовать возвращение в международный спорт как свидетельство того, что другие страны постепенно привыкают к российской агрессии и готовы восстанавливать прежние отношения с РФ.

Депутаты также подчеркнули, что украинские спортсмены и их семьи не могут рассчитывать на возвращение к нормальной жизни, пока продолжается российская война.

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Какие меры предлагают депутаты

Депутаты призвали Международную федерацию хоккея (IIHF) найти законные способы сохранить запрет на участие российских сборных. Они также потребовали не возвращать на турниры российские флаги, гимны и официальную государственную символику.

Европейскую комиссию попросили рассмотреть санкции против российских спортивных чиновников и организаций, поддерживающих агрессию и пропаганду Кремля. Кроме того, парламентарии предложили прекратить финансирование спортивных организаций, которые помогают возвращению России в международный спорт.

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Правительства стран, принимающих хоккейные турниры, депутаты призвали согласовать визовые ограничения для российских представителей. Они также предложили действовать совместно с Украиной, Канадой и другими союзниками, чтобы не допустить возвращения России на международную арену.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация хоккея (IHF) выразила разочарование решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который обязал организацию допустить сборные России к своим турнирам. В ассоциации отметили, что подобное указание никак не меняет всех проблем, связанных с участием агрессоров в соревнованиях.