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Евродепутаты устроили бунт из-за решение CAS по России

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
1,5 т.
Евродепутаты устроили бунт из-за решение CAS по России
Совместное письмо было направлено 30 октября

Депутаты Европейского парламента потребовали не допустить возвращения российских хоккейных сборных на международные соревнования после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Они обратились к руководству Еврокомиссии, главе дипломатии ЕС Кайе Каллас, Международной федерации хоккея (IIHF) и правительствам европейских стран с призывом использовать все законные механизмы для сохранения отстранения России.

Совместное письмо было направлено 30 октября. Под ним подписался 21 депутат Европарламента из разных политических групп и стран Евросоюза. Одним из инициаторов выступил латвийский политик Рихардс Колс.

Поводом стало решение CAS, который отменил отстранение российских хоккейных сборных от чемпионатов IIHF в сезоне-2026/27. Спортивный арбитражный суд посчитал, что федерация представила недостаточно доказательств в обоснование своей оценки рисков безопасности.

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Депутаты Европарламента назвали вердикт неправильным и предупредили о последствиях возвращения российских команд на международную арену. По их мнению, такое решение открывает путь к восстановлению международного статуса России, несмотря на продолжающуюся войну против Украины.

"Россия добилась благоприятного для себя решения. Она ничего не сделала, чтобы заслужить реабилитацию", – говорится в обращении.

Евродепутаты устроили бунт из-за решение CAS по России

Латвийский политик Рихардс Колс. Источник: Facebook@Рихардс Колс.

Авторы письма считают, что Москва будет использовать возвращение в международный спорт как свидетельство того, что другие страны постепенно привыкают к российской агрессии и готовы восстанавливать прежние отношения с РФ.

Депутаты также подчеркнули, что украинские спортсмены и их семьи не могут рассчитывать на возвращение к нормальной жизни, пока продолжается российская война.

Евродепутаты устроили бунт из-за решение CAS по России

Российские хоккейные болельщики

Какие меры предлагают депутаты

Депутаты призвали Международную федерацию хоккея (IIHF) найти законные способы сохранить запрет на участие российских сборных. Они также потребовали не возвращать на турниры российские флаги, гимны и официальную государственную символику.

Европейскую комиссию попросили рассмотреть санкции против российских спортивных чиновников и организаций, поддерживающих агрессию и пропаганду Кремля. Кроме того, парламентарии предложили прекратить финансирование спортивных организаций, которые помогают возвращению России в международный спорт.

Евродепутаты устроили бунт из-за решение CAS по России

Россию вернули в хоккей. Источник: ФХР

Правительства стран, принимающих хоккейные турниры, депутаты призвали согласовать визовые ограничения для российских представителей. Они также предложили действовать совместно с Украиной, Канадой и другими союзниками, чтобы не допустить возвращения России на международную арену.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация хоккея (IHF) выразила разочарование решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который обязал организацию допустить сборные России к своим турнирам. В ассоциации отметили, что подобное указание никак не меняет всех проблем, связанных с участием агрессоров в соревнованиях.

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