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Единственный футболист в истории! Криштиану Роналду установил уникальный рекорд

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
1,1 т.
Единственный футболист в истории! Криштиану Роналду установил уникальный рекорд
За 23 года выступлений за Португалию нападающий провел 234 матча и забил 146 голов

5 ноября Криштиану Роналду официально объявил о завершении международной карьеры, поставив точку в 23-летнем выступлении за сборную Португалии. В честь этого события знаменитое футбольное статистическое агентство OptaJoe опубликовало данные об уникальном достижении 41-летнего нападающего, которого не удалось повторить ни одному другому футболисту в истории.

Роналду стал единственным игроком, которому удалось забить не менее 10 мячей как в финальных турнирах чемпионатов мира, так и на чемпионатах Европы. На его счету 11 голов на мундиалях и еще 14 на Евро.

Таким образом, португалец является обладателем рекорда результативности сразу на двух крупнейших международных футбольных соревнованиях. По количеству забитых мячей на чемпионатах Европы он также занимает первое место в истории турнира. Ближайший преследователь Роналду, француз Мишель Платини, отличился девять раз.

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На мировых первенствах португалец выступал шесть раз: в 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годах. Он стал первым футболистом, которому удалось забить на шести разных чемпионатах мира. После трех голов на турнире 2026 года его общий показатель достиг 11 мячей.

Единственный футболист в истории! Криштиану Роналду установил уникальный рекорд

Роналду установил исторический рекорд на ЧМ. Источник: ФІФА

За 23 года выступлений за Португалию нападающий провел 234 матча и забил 146 голов. Оба показателя являются мировыми рекордами среди футболистов мужских сборных.

Единственный футболист в истории! Криштиану Роналду установил уникальный рекорд

Достижения Криштиану Роналду

На чемпионатах Европы Роналду играл с 2004 по 2024 год, приняв участие в шести финальных турнирах. Свои 14 голов он забил на пяти из них, а на Евро-2024 не смог отличиться ни разу.

Единственный футболист в истории! Криштиану Роналду установил уникальный рекорд

Роналду забил пенальти в ворота Хорватии.

Как сообщал OBOZ.UA, Роналду заработает $300 млн за сезон 2026/27, включая зарплату в саудовском "Аль-Насре" и доходы за пределами футбола. По оценке Forbes, португалец четвертый год подряд возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, опережая Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

Единственный футболист в истории! Криштиану Роналду установил уникальный рекорд

Совокупный доход десяти самых высокооплачиваемых игроков планеты составит около $942 млн

Отметим, что в конце сентября вокруг Криштиану разгорелся громкий конфликт в сборной Португалии после того, как капитан команды не получил игрового времени в матче Лиги наций против Норвегии.

Единственный футболист в истории! Криштиану Роналду установил уникальный рекорд

Кріштіану Роналду

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