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"Уходи в отставку, старый уже": Путин заговорил об уважении и равенстве и стал посмешищем в сети

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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Путин
Путин рассказал о равенстве в спорте

Кремлевский диктатор Владимир Путина стал посмешищем в сети после того, как начал рассуждать на тему якобы особого места России в мировом спорте. Глава террористического государства выдал бред о том, что сейчас проходит эпоха перемер, которая "определяют будущее, формируют условия дальнейшего развития государств и народов", призвав у уважению и равенству.

"Вопросам развития детско-юношеского спорта, популяризации физической культуры среди молодежи отводится значимое место. При этом мы знаем, что любые изменения, трансформации невозможны без прочных основ, а их у спорта достаточно. Прежде всего, говорю о его главных гуманистических ценностях – равенстве, справедливости, взаимном уважении, об огромной объединяющей силе спорта. Эти ценности поддерживает абсолютное большинство народов мира, что подтверждает в том числе и постепенное возвращение мировой спортивной семьи к базовым принципам спорта", – сказал Путин.

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''Уходи в отставку, старый уже'': Путин заговорил об уважении и равенстве и стал посмешищем в сети

Россию изолировали от мирового спорта.

''Уходи в отставку, старый уже'': Путин заговорил об уважении и равенстве и стал посмешищем в сети

Диктатор Владимир Путин.

Читатели портала Sports.ru не прошли мимо этих слов военного преступника. Они напомнили, что именно он привел к полной изоляции России в спорте.

"Сами себя сделали изгоями", "Уходи в отставку, старый ты уже", "Удел всех чиновников – говорить", "А что там с первыми летними Всемиρными игρами дρужбы, которые, согласно решению пρезиденτа ΡΦ должны были пройти в сентябре 2024 года в Москве?", "А как же "Отдельная Цивилизация"?", "Если спорт вне политики, зачем на  "Матч ТВ" ести передача с ведущим Гндом Александровым? А Тинка? Навязали супостаты?", – пишут в комментариях.

''Уходи в отставку, старый уже'': Путин заговорил об уважении и равенстве и стал посмешищем в сети

Путина высмеяли в сети. Источник: Sports.ru

''Уходи в отставку, старый уже'': Путин заговорил об уважении и равенстве и стал посмешищем в сети

Путин стал посмешищем. Источник: Sports.ru

''Уходи в отставку, старый уже'': Путин заговорил об уважении и равенстве и стал посмешищем в сети

В сети высмеяли Путина. Источник: Sports.ru

Напомним, что в России была организована государственная система допинга, которую контролировала в том числе ФСБ. По итогам расследования, россияне лишились трех золотых и 11 наград в целом, а также первенства в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2014.

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