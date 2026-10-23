Кремлевский диктатор Владимир Путина стал посмешищем в сети после того, как начал рассуждать на тему якобы особого места России в мировом спорте. Глава террористического государства выдал бред о том, что сейчас проходит эпоха перемер, которая "определяют будущее, формируют условия дальнейшего развития государств и народов", призвав у уважению и равенству.

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"Вопросам развития детско-юношеского спорта, популяризации физической культуры среди молодежи отводится значимое место. При этом мы знаем, что любые изменения, трансформации невозможны без прочных основ, а их у спорта достаточно. Прежде всего, говорю о его главных гуманистических ценностях – равенстве, справедливости, взаимном уважении, об огромной объединяющей силе спорта. Эти ценности поддерживает абсолютное большинство народов мира, что подтверждает в том числе и постепенное возвращение мировой спортивной семьи к базовым принципам спорта", – сказал Путин.

Читатели портала Sports.ru не прошли мимо этих слов военного преступника. Они напомнили, что именно он привел к полной изоляции России в спорте.

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"Сами себя сделали изгоями", "Уходи в отставку, старый ты уже", "Удел всех чиновников – говорить", "А что там с первыми летними Всемиρными игρами дρужбы, которые, согласно решению пρезиденτа ΡΦ должны были пройти в сентябре 2024 года в Москве?", "А как же "Отдельная Цивилизация"?", "Если спорт вне политики, зачем на "Матч ТВ" ести передача с ведущим Гндом Александровым? А Тинка? Навязали супостаты?", – пишут в комментариях.

Главные истории дня

Напомним, что в России была организована государственная система допинга, которую контролировала в том числе ФСБ. По итогам расследования, россияне лишились трех золотых и 11 наград в целом, а также первенства в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2014.