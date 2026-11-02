Ярмоленко психанул после исторического гола и получил красную карточку. Видео

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко получил прямую красную карточку на последней минуте первого тайма матча 11-го тура Премьер-лиги с "Кривбассом". Украинец в игровой ситуации по непонятной причине со всей силы ударил по ногам соперника прямо на глазах у арбитра.

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Судья мгновенно отреагировал на грубость ветерана гостей и удалил его с поля. Это произошло лишь через пять минут после того, как Ярмоленко побил рекорд результативности за всю истории чемпионата Украины по футболу, проведя свой 125-й гол.

Отметим, что к тому моменту "Динамо" уже вело в счете со счетом 2:0. До нового рекордсмена УПЛ отличился форвард гостей Матвей Пономаренко, который замкнул именно подачу Андрей.

Для киевлян это третий поединок под руководством польского тренера Мацея Кендзерека, который сменил Игоря Костюка. В первой встрече при новом наставнике "бело-синие" победили "Кудривку" в чемпионате, однако затем без шансов вылетели из национального Кубка от донецкого "Шахтера".