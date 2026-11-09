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Ярмоленко принял решение по сборной Украины после отказа Мальдеры от вызова

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
69
Ярмоленко принял решение по сборной Украины после отказа Мальдеры от вызова
Мальдера не вызвал Ярмоленко в сборную
  • Ярмоленко провел за сборную Украины 127 матчей – второй показатель в истории команды, если учитывать показатель предателя Анатолия Тимощука.
  • Динамовец забил 47 мячей в составе "сине-желтых". На один меньше, чем Андрей Шевченко.
  • Футболист не получил вызова на ноябрьские матчи в Лиге наций.

Лучший бомбардир в истории чемпионата Украины Андрей Ярмоленко больше не будет выступать за национальную команду после того, как наставник Андреа Мальдера не вызвал его на решающие матчи группового этапа Лиги наций. Опытный футболист "Динамо" принял решение завершить международную карьеру на отметке 127 матчей за "сине-желтых".

Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил известный журналист и инсайдер Игорь Бурбас. По его данным, в зимний перерыв Ярмоленко вообще уйдет из профессионального спорта и завершит карьеру, что означает и его отказ продолжать выступления за сборную Украины.

Ярмоленко принял решение по сборной Украины после отказа Мальдеры от вызова

Андреа Мальдера. Источник: УАФ

Ярмоленко принял решение по сборной Украины после отказа Мальдеры от вызова

Андрій Ярмоленко. Источник: УАФ

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При этом Мальдера видел в опытном футболисте человека, который был бы лидером раздевалки и помогал адаптироваться молодым игрокам. Однако теперь итальянский специалист не рассчитывает на Ярмоленко в этом качестве.

Отметим, что атакующий вингер "Динамо" остановился в одном голе от Андрея Шевченко, который является лучшим бомбардиром украинской сборной за всю ее историю с 48 забитыми мячами. Ранее Мальдера объяснил, почему не стал вызывать Ярмоленко на ноябрьские матчи национальной команды.

Ярмоленко принял решение по сборной Украины после отказа Мальдеры от вызова

Турнирная таблица группы 2 дивизиона В Лиги наций. Источник: "Взбирна"

Ярмоленко принял решение по сборной Украины после отказа Мальдеры от вызова

Болельщики сборной Украины

Напомним, наша национальная команда 14 ноября сыграет на выезде с Северной Ирландией и 17-го числа – с Грузией.

Как сообщал OBOZ.UA, Андреа Мальдера изменил состав сборной Украины на ближайшие матчи в Лиге наций.

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