Ярмоленко разорвет контракт с ''Динамо'': медиа раскрыли планы футболиста

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКакие зарплаты платят в НафтогазеВ "Нафтогазе" больше миллиона в месяц платят не только главе: OBOZ.UA узнал о космических зарплатах даже в филиале в ЕгиптеВалютный миллионер в Киевском центре занятостиВалютный миллионер в Киевском центре занятости: чем владеет и сколько зарабатывает семья Дмитрия Новицкого"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сетиРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегЧетыре армии РФ против десантников Апостола: спикер Генштаба рассказал, как ДШВ срывают российские планы наступленияЧетыре армии РФ против десантников Апостола: спикер Генштаба рассказал, как ДШВ срывают российские планы наступления
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Ярмоленко разорвет контракт с "Динамо": медиа раскрыли планы футболиста

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
156
Ярмоленко разорвет контракт с "Динамо": медиа раскрыли планы футболиста
Ярмоленко завершит карьеру в "Динамо"

Легендарный полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко намерен завершить карьеру уже во время зимней паузы. 37-летний футболист осуществил свою мечту, став лучшим бомбардиров в истории чемпионатов Украины, и теперь не видит смысла продолжать выступления за "бело-синих".

Об этом в своем Telegram-канале написал известный журналист и инсайдер Игорь Бурбас. По его словам, Ярмоленко досрочно прервет действие своего контракта с "Динамо", который рассчитан до лета будущего года, чтобы повесить бутсы на гвоздь и уйти из профессионального спорта.

Ярмоленко разорвет контракт с ''Динамо'': медиа раскрыли планы футболиста

Андрей Ярмоленко. Источник: ФК "Динамо" Киев

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
2,1 т.
Из-за бойкота Свитолиной: в проведение WTA Finals ввели важное изменение
2,1 т.
Из-за бойкота Свитолиной: в проведение WTA Finals ввели важное изменение
Артём РоссинскийАртём Россинский
1,9 т.
Половина ЛЧ позади, скоро – "Реал". Есть ли у "Шахтера" шансы зацепиться за зону стыковых матчей и выйти в евровесну
1,9 т.
Половина ЛЧ позади, скоро – "Реал". Есть ли у "Шахтера" шансы зацепиться за зону стыковых матчей и выйти в евровесну
Александр ЧекановАлександр Чеканов
2,1 т.
Тренер "Зенита", которому помогает предатель Тимощук, назвал войну в Украине конфликтом и возмутился отстранением
2,1 т.
Тренер "Зенита", которому помогает предатель Тимощук, назвал войну в Украине конфликтом и возмутился отстранением
Ярмоленко разорвет контракт с ''Динамо'': медиа раскрыли планы футболиста

Ярмоленко переписал историю УПЛ. Источник: ФК "Динамо" Киев

"Насколько мне известно, Ярмоленко будет продолжать играть до зимнего перерыва. После завершения первой части чемпионата Андрей, скорее всего, повесит бутсы на гвоздь", – сообщил Бурбас.

Напомним, Ярмоленко забил 125-й гол в ворота криворожского "Кривбасса" и стал лучшим бомбардиром в истории национального первенства, опередив знаменитого форварда "Динамо" Максима Шацких. В том же матче Андрей получил прямую красную карточку за грубое нарушение правил, за что был дисквалифицирован на несколько игр.

Ярмоленко разорвет контракт с ''Динамо'': медиа раскрыли планы футболиста

Ярмоленко получил красную карточку в матче с "Кривбассом". Источник: скриншот видео УПЛ ТВ

Ярмоленко разорвет контракт с ''Динамо'': медиа раскрыли планы футболиста

Матвей Пономаренко и Андрей Ярмоленко. Источник: ФК "Динамо" Киев

Как сообщал OBOZ.UA, перед матчем с "Шахтером" киевское "Динамо" обыграло в меньшинстве криворожский "Кривбасс".

Похожие темы
ФК Динамо КиевАндрей ЯрмоленкоАндрей Ярмоленко
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!