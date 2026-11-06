Ярмоленко разорвет контракт с ''Динамо'': медиа раскрыли планы футболиста

Легендарный полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко намерен завершить карьеру уже во время зимней паузы. 37-летний футболист осуществил свою мечту, став лучшим бомбардиров в истории чемпионатов Украины, и теперь не видит смысла продолжать выступления за "бело-синих".

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Об этом в своем Telegram-канале написал известный журналист и инсайдер Игорь Бурбас. По его словам, Ярмоленко досрочно прервет действие своего контракта с "Динамо", который рассчитан до лета будущего года, чтобы повесить бутсы на гвоздь и уйти из профессионального спорта.

"Насколько мне известно, Ярмоленко будет продолжать играть до зимнего перерыва. После завершения первой части чемпионата Андрей, скорее всего, повесит бутсы на гвоздь", – сообщил Бурбас.

Напомним, Ярмоленко забил 125-й гол в ворота криворожского "Кривбасса" и стал лучшим бомбардиром в истории национального первенства, опередив знаменитого форварда "Динамо" Максима Шацких. В том же матче Андрей получил прямую красную карточку за грубое нарушение правил, за что был дисквалифицирован на несколько игр.

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Как сообщал OBOZ.UA, перед матчем с "Шахтером" киевское "Динамо" обыграло в меньшинстве криворожский "Кривбасс".

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