Ярмоленко побил рекорд легенды ''Динамо'' и стал лучшим бомбардиром в истории УПЛ. Видео

Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко в матче Премьер-лиги с "Кривбассом" в понедельник, 2 ноября, установил новый рекорд результативности за всю историю турнира. Один из капитанов "сине-белых" отличился ударом с пенальти на 43-й минуте встречи в Кривом Роге и записал на свой счет 125-й гол в чемпионатах страны.

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После заброса из глубины защитник хозяев поля дернул за футболку форварда киевлян Матвея Пономаренко, а судья зафиксировал нарушение правил и указал на "точку". Ярмоленко, являясь штатным пенальтистом "Динамо" очень спокойно пробил по центру ворот и сделал счет в матче 2:0 в пользу гостей.

Этот момент вызвал невероятные эмоции динамовцев как на поле, так и на скамейке запасных. Партнеры и польский наставник киевлян Мацей Кендзерек устроили овации 37-летнему ветерану.

Таким образом Ярмоленко опередил другого легендарного динамовца Максима Шацких, у которого на один мяч меньшей. 123 гола на счету еще одного экс-форварда "бело-синих" Сергея Реброва, который 10 раз отличился в футболке донецкого "Шахтера".