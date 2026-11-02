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Ярмоленко побил рекорд легенды "Динамо" и стал лучшим бомбардиром в истории УПЛ. Видео

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
840
Ярмоленко побил рекорд легенды "Динамо" и стал лучшим бомбардиром в истории УПЛ. Видео
Ярмоленко стал лучшим лучшим бомбардиром чемпионата Украины

Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко в матче Премьер-лиги с "Кривбассом" в понедельник, 2 ноября, установил новый рекорд результативности за всю историю турнира. Один из капитанов "сине-белых" отличился ударом с пенальти на 43-й минуте встречи в Кривом Роге и записал на свой счет 125-й гол в чемпионатах страны.

После заброса из глубины защитник хозяев поля дернул за футболку форварда киевлян Матвея Пономаренко, а судья зафиксировал нарушение правил и указал на "точку". Ярмоленко, являясь штатным пенальтистом "Динамо" очень спокойно пробил по центру ворот и сделал счет в матче 2:0 в пользу гостей.

Ярмоленко побил рекорд легенды ''Динамо'' и стал лучшим бомбардиром в истории УПЛ. Видео

Андрей Ярмоленко на разминке. Источник: ФК "Динамо" Киев

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Ярмоленко переписал историю УПЛ. Источник: ФК "Динамо" Киев

Этот момент вызвал невероятные эмоции динамовцев как на поле, так и на скамейке запасных. Партнеры и польский наставник киевлян Мацей Кендзерек устроили овации 37-летнему ветерану.

Таким образом Ярмоленко опередил другого легендарного динамовца Максима Шацких, у которого на один мяч меньшей. 123 гола на счету еще одного экс-форварда "бело-синих" Сергея Реброва, который 10 раз отличился в футболке донецкого "Шахтера".

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