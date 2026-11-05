Ярмоленко дисквалифицирован

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес решение по делу капитана киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко, получившего прямую красную карточку в матче против "Кривбасса". Как сообщает сообщает "Украинский футбол" со ссылкой на свои источники, 36-летний футболист пропустит три ближайшие игры чемпионата Украины, еще один поединок он получил условно.

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Инцидент произошел 2 ноября в матче 11-го тура УПЛ, в котором киевляне обыграли криворожскую команду со счетом 2:0. В компенсированное к первому тайму время Ярмоленко умышленно ударил сзади по ногам полузащитника гостей Джованни Герберта. Арбитр встречи зафиксировал нарушение и показал капитану "Динамо" прямую красную карточку.

Поводом для поступка футболиста стал предыдущий эпизод с участием Герберта. Полузащитник "Кривбасса" наступил на пятку защитнику киевлян Александру Тимчику, который незадолго до этого восстановился после травмы. Судейская бригада не наказала игрока гостей за этот контакт, после чего Ярмоленко вступился за одноклубника.

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Примечательно, что незадолго до удаления капитан "Динамо" забил с пенальти. Этот мяч стал для него 125-м в чемпионате Украины, благодаря чему он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров за всю историю турнира.

Изначально за подобное нарушение Ярмоленко грозила четырехматчевая дисквалификация. Однако КДК УАФ ограничился тремя играми, а еще одну назначил условно. При вынесении решения комитет учел, что футболист признал свою вину и публично извинился за случившееся.

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Таким образом, Ярмоленко не поможет "Динамо" в трех ближайших матчах УПЛ: против донецкого "Шахтера" 8 ноября, "Оболони" 21 ноября и "Черноморца" 28 ноября.

Вернуться на поле в чемпионате Украины капитан киевлян сможет 2 декабря. На эту дату запланирована перенесенная встреча с "Левым Берегом".