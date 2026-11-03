''Если вы заговорили о нем...'' Тренер ПСЖ дал категоричный ответ на вопрос о футболисте сборной Украины перед матчем Лиги чемпионов

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высоко оценил прогресс защитника сборной Украины Ильи Забарнорго, отметив повышение его роли в команде. Испанский специалист подчеркнул, что в своем втором сезоне во французском клубе наш соотечественник стал лучше понимать его философию и требования.

Видео дня

Об этом Энрике заявил на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с "Вильярреалом", пишет издание Le Parisien. Отвечая на отдельный вопрос о прогрессе своего украинского подопечного, испанский специалист добавил, что рассчитывает на дальнейший прогресс Забарного, ведь на данный момент ему лишь 24 года.

"Думаю, заметен прогресс каждого игрока, и это позитивный момент. Забарный – очень молодой футболист, у которого при этом уже большой опыт; мы уверены в его мастерстве. Он умеет обороняться, не нарушая правил. Первый год всегда дается непросто, но если вы заговорили о нем и его втором сезоне, значит, вы увидели, как он прибавил. Он играет важную роль, но, надеюсь, станет для нас еще более значимым игроком", – сказал Энрике.

Добавим, что матч "Вильярреал" – ПСЖ состоится во вторник, 3 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет увидеть на канале "Megogo Футбол 5".

РЕКЛАМА

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный помог французскому ПСЖ победить "Барселону" в матче Лиги чемпионов.

Главные истории дня