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"Если быть с вами откровенной..." Свитолина сделала признание про развод с Монфисом. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
252
"Если быть с вами откровенной..." Свитолина сделала признание про развод с Монфисом. Видео
Украинская теннисистка дала интервью поле победы над 2-й ракеткой мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) впервые подробно высказалась о своих отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом после разрыва отношений с ним. 32-летняя одесситка заявила, что, несмотря на происходящее вокруг их семьи и волну негатива в социальных сетях, они с мужем сохраняют хорошие отношения, а главным приоритетом для обоих остается благополучие дочери.

Во время общения с журналистами Свитолину спросили, помогает ли ей участие в турнире отвлечься от непростого периода в личной жизни. Однако теннисистка призналась, что сейчас ей сложно полностью переключиться на соревнования из-за повышенного внимания к происходящему за пределами корта.

"Я бы так не сказала, потому что по-прежнему происходит много всего. Социальные сети, большое давление, много разговоров, в том числе негативных, направленных в мой адрес. Поэтому я не могу сказать, что турнир стал для меня возможностью отвлечься. В такой ситуации просто хочется держаться подальше от СМИ и социальных сетей", – рассказала Элина.

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При этом украинка отдельно остановилась на отношениях с Монфисом. Свитолина подчеркнула, что между ними нет конфликта, а общение продолжается даже во время ее выступлений на соревнованиях.

"Если быть с вами откровенной, у нас с Гаэлем прекрасные отношения. Даже за десять минут до матча мне нужно было с ним поговорить. Мы в хороших отношениях, и самое главное для нас – чтобы наша дочь была счастлива. Это наш главный приоритет", – заявила теннисистка.

''Если быть с вами откровенной...'' Свитолина сделала признание про развод с Монфисом. Видео

Элина Свитолина

Отдельно журналисты поинтересовались, изменила ли Свитолина свое отношение к социальным сетям после появления негативных комментариев и обсуждений ее личной жизни.

По словам украинки, она старается ограничивать время в интернете, когда чувствует эмоциональную перегрузку. В такие дни спортсменка отключает Instagram и другие приложения, которые считает источником негатива, и уделяет больше внимания себе и семье.

"Каждый день отличается от предыдущего. Иногда, когда я чувствую, что всего слишком много, стараюсь просто отключиться от Instagram и других приложений, в которых много негатива, и сосредоточиться на себе и своей семье. В другие дни, конечно, все нормально", – объяснила Свитолина.

''Если быть с вами откровенной...'' Свитолина сделала признание про развод с Монфисом. Видео

Монфис и Свитолина

Она также отметила, что за годы публичной карьеры привыкла к повышенному вниманию и многочисленным обсуждениям. По словам теннисистки, похожие ситуации сопровождали ее и после начала полномасштабной войны, когда в социальных сетях появлялись различные предположения и комментарии в ее адрес.

Свитолина признала, что реакция на происходящее бывает разной: одни дни даются легче, другие оказываются сложнее. При этом она считает, что за прошедшие годы научилась справляться с подобным давлением.

"Некоторые дни лучше, некоторые хуже, но я уже привыкла к этому. Думаю, за эти годы, с учетом всего, с чем мне пришлось столкнуться, у меня выработалась довольно толстая кожа", – добавила украинская теннисистка.

''Если быть с вами откровенной...'' Свитолина сделала признание про развод с Монфисом. Видео

Элина Свитолина

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Элина Свитолина в ярком стиле вышла в полуфинал Итогового турнира, которой в эти дни проходит в американском Индиан-Уэллсе. Наша теннисистка добилась этого достижения благодаря победе над бывшей первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которой устроила погром в решающей партии – 6:3, 3:6, 6:1.

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