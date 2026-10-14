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"Как же они нас боятся!" В России закатили истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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"Как же они нас боятся!" В России закатили истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ
Журова наехала на Нидерланды

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова набросилась с критикой на Нидерланды, которые отказались впускать в страну российских гимнасток на чемпионат мира. Депутатка Государственной думы со словами "нас боятся" обвинила европейцев в нарушении справедливой конкуренции.

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина возмутилась, что Международная федерация World Gymnastics не встала на защиту лидеров сборной России, которые лишились возможности выступить на турнире.

''Как же они нас боятся!'' В России закатили истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

''Как же они нас боятся!'' В России закатили истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ

Россию не пустили на ЧМ. Источник: Иллюстрация сгенерирована ИИ

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"Тут можно сказать только одно: это никакая не политика, а просто недобросовестная конкуренция. И что бы они ни говорили, как бы ни пытались нас убедить в обратном, других слов нет – полный беспредел. Жалко, что Международная федерация не будет реагировать. Самим принимать решение о том, как действовать в этой ситуации, – тоже не дело. Не хотелось бы, чтобы подобное происходило за год до Олимпиады, когда спортсмены уже борются за лицензии. Вот что самое неприятное. За полтора года до Олимпиады начинаются отборочные соревнования, нужно завоевывать лицензии. Вот в чем проблема. Как же они нас боятся!" – сказала Журова.

''Как же они нас боятся!'' В России закатили истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ

Светлана Журова. Источник: РИА "Новости"

''Как же они нас боятся!'' В России закатили истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова. Источник: Воронежские новости

Накануне олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова подтвердила, что не получила визу для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Нидерландах, назвав это нечеловечиским отношением.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский гимнастический союз окончательно утвердил новые правила участия российских спортсменов в своих соревнованиях в флагом и гимном.

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