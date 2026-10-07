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Как Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все расклады

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read3 мин
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Как Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все расклады
Заключительные два матча турнира состоятся в ноябре

Сборная Украины по футболу после двух поражений подряд и за два тура до финиша серьезно осложнила свое положение в группе B2 Лиги наций и занимает лишь третье место. Теперь команде Андреа Мальдеры необходимо не только набирать очки в оставшихся матчах, но и внимательно следить за результатами конкурентов.

После четырех туров турнирная таблица выглядит следующим образом:

Как Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все расклады

Турнирная таблица в Лиге B

Впереди у украинской команды два матча: выездная встреча с Северной Ирландией (14 ноября) и домашний поединок против Грузии (17 ноября). Именно эти игры определят не только итоговое место в группе, но и перспективы борьбы за путевку на Евро-2028 через механизм Лиги наций.

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Как Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все расклады

Сборная Украины по футболу

Для того, чтобы финишировать первыми "желто-синим" необходимо выиграть оба оставшихся матча и довести свой актив до 10 очков. Однако собственных побед будет недостаточно.

Обязательные условия: Венгрия должна потерять очки в матче с Грузией, а встреча Венгрии и Северной Ирландии должна завершиться вничью. Тогда украинцы завершат турнир с 10 очками, Северная Ирландия наберет 9, а Венгрия – 8 или 9. При таком раскладе команда Мальдеры выйдет на первое место и получит повышение в Дивизион А.

Как Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все расклады

Украине надо финишировать в первой двойке. Источник: OBOZ.UA

Существует и другой вариант развития событий. Если Венгрия уступит Грузии, но затем победит Северную Ирландию, венгры также завершат турнир с 10 очками. В этой ситуации большое значение приобретут дополнительные показатели. Сейчас украинская сборная заметно уступает конкуренту по разнице забитых и пропущенных мячей, а преимущество Венгрии составляет четыре мяча. Поэтому даже при равенстве очков Украина рискует остаться второй.

Как Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все расклады

Расклад для сборной Украины. Источник: OBOZ.UA

Второе место дает право сыграть стыковые матчи за повышение в Дивизион А. Для этого украинцам также желательно выиграть обе встречи и завершить групповой этап с 10 очками.

Тем не менее даже максимальный результат не гарантирует вторую позицию. Если Северная Ирландия победит Венгрию и финиширует первой с 11 очками, а венгры ранее обыграют Грузию и завершат турнир с 10 баллами, судьба второго места может решаться по дополнительным показателям. При нынешней разнице мячей преимущество остается на стороне Венгрии.

Еще один сценарий предусматривает набор четырех очков в двух заключительных турах. Например, победу и ничью. Теоретически такой результат оставляет Украине шансы подняться на второе место, однако для этого потребуется практически полный провал Венгрии, которая должна проиграть оба своих матча.

Как Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все расклады

Андреа Мальдера

Существует и крайне маловероятный вариант, при котором Украина сможет компенсировать отставание за счет крупного преимущества по разнице мячей. Для реализации такого сценария команде Мальдеры необходимо не только набирать очки, но и добиваться крупных побед, одновременно рассчитывая на тяжелые поражения конкурентов.

Таким образом, математические шансы Украины на первое место сохраняются, однако команда уже не контролирует ситуацию полностью. Главной задачей на финише группового этапа остаются две победы в матчах против Северной Ирландии и Грузии. Любая потеря очков практически лишит украинскую сборную возможностей для борьбы за повышение и существенно осложнит путь к Евро-2028 через Лигу наций.

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