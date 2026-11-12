Как Свитолиной выйти в полуфинал Итогового турнира. Все расклады

После двух туров группового этапа Итогового турнира WTA-2026 первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №6) сохраняет шансы на выход в полуфинал. 32-летняя одесситка накануне добыла первую победу и теперь должна обыграть Арину Соболенко в заключительном матче, чтобы продолжить выступление на соревнованиях.

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После двух сыгранных матчей в группе 2 Свитолина и Соболенко имеют по одной победе и одному поражению. Обе теннисистки набрали по три очка и занимают вторую и третью позиции соответственно. Лидирует Мирра Андреева, которая выиграла обе встречи и досрочно обеспечила себе первое место. Каролина Мухова после двух поражений потеряла шансы на выход в полуфинал.

В стартовом туре Свитолина уступила Андреевой, а затем обыграла Мухову со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Соболенко, в свою очередь, победила чешскую теннисистку, но во втором матче проиграла Андреевой со счетом 4:6, 0:6.

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Таким образом, перед последним туром положение в группе стало предельно простым: победительница очной встречи Свитолиной и Соболенко получит вторую путевку в полуфинал. Дополнительные показатели, разница выигранных и проигранных сетов, а также результат параллельного матча на положение двух претенденток не повлияют.

Если Свитолина обыграет Соболенко, украинка завершит групповой этап с двумя победами и займет второе место. В случае поражения Элина остановится на стадии группы, а в полуфинал пройдет белорусская теннисистка.

Главные истории дня

Встреча Андреевой и Муховой уже не повлияет на распределение мест в квартете. Россиянка при любом результате сохранит лидерство, а чешская спортсменка останется четвертой.

Что говорят букмекеры

Западные букмекерские компании считают фаворитом матча Соболенко. Например, Betsson предлагает коэффициент 2,50 на победу Свитолиной и 1,53 на успех ее соперницы.

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С учетом того, что только победительница этой встречи получит путевку в полуфинал, букмекерские котировки одновременно отражают шансы теннисисток на продолжение выступления на турнире. Вероятность успеха украинки оценивается примерно в 37–40%, Соболенко: в 60–65%.

Решающий матч Элина Свитолина – Арина Соболенко состоится в пятницу, 13 ноября. Начало встречи ожидается не ранее 23:30 по киевскому времени.