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"Как можно не вызвать?" Назван футболист, которого Мальдера несправедливо отцепил от сборной Украины

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
1,3 т.
"Как можно не вызвать?" Назван футболист, которого Мальдера несправедливо отцепил от сборной Украины
Кравец оценил состав сборной Украины

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Кравец выразил недоумение из-за отказа тренера сборной Украины Андреа Мальдеры вызвать в команду вратаря Андрея Лунина на ноябрьские матчи Лиги наций. По его словам, голкипер мадридского "Реала" демонстрирует высочайший класс, когда выходит на поле в составе своего клуба.

Об этом Кравец заявил в эфире своего YouTube-канала. Экс-футболист национальной команды подчеркнул, что несмотря на отсутствие стабильной игровой практики, Лунин является сменщиком одного из лучших вратарей мира Тибо Куртуа и постоянно прогрессирует.

''Как можно не вызвать?'' Назван футболист, которого Мальдера несправедливо отцепил от сборной Украины

Лунин в матче с "Ман Сити". Источник: ФК "Реал" Мадрид

''Как можно не вызвать?'' Назван футболист, которого Мальдера несправедливо отцепил от сборной Украины

Сборная Украины по футболу

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"Вопрос в том, почему нет Лунина. Он выходит на Класико против "Барселоны" в основном составе. Я не понимаю, как вратаря, который сидит на скамейке запасных у Куртуа, можно не вызвать в сборную. На мой взгляд, он заслуживает вызова. Я думаю, что любой футболист хочет приехать в сборную. Я раньше ездил сломанным, с переломами, но мне очень хотелось", – сказал Кравец.

Напомним, что 14 ноября украинская команда сыграет на выезде с Северной Ирландией, которой проиграла в "домашнем" матче 0:3. "Сине-желтые" отстают от британцев на четыре очка в турнирной таблице. После этого 17-го подопечные Мальдеры примут Грузию.

''Как можно не вызвать?'' Назван футболист, которого Мальдера несправедливо отцепил от сборной Украины

Артем Кравец. Источник: скриншот видео YouTube-канала Артема Кравца

''Как можно не вызвать?'' Назван футболист, которого Мальдера несправедливо отцепил от сборной Украины

Главный тренер сборной Андреа Мальдера. Источник: УАФ

Как сообщал OBOZ.UA, Андреа Мальдера был вынужден изменить состав сборной Украины после матча "Шахтера" и "Динамо" в Премьер-лиги.

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