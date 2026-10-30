''Как можно меня ненавидеть?'' Костюк рассказала, что ей пришлось пережить после матча с Соболенко

Вторая ракетка Украины Марта Костюк столкнулась с волной хейта после того, как не пожала руку и не упомянула в своей речи Арину Соболенко после финала турнира в австралийском Брисбене. Наша соотечественница уступила на тот момент лучшей теннисистки мирового рейтинга, однако проигнорировала беларуску.

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В интервью журналистке Маричке Падалко киевлянка призналась, что была шокирована не только самим фактом негатива в свой адрес, но и то, что он исходил от простых болельщиков. По словам Костюк, ее страницы в социальных сетях атаковали не только боты, а и поклонники Соболенко, которая не осуждает войну РФ против Украины.

"В Брисбене, когда я проиграла финал и поняла, что не пожала руку и не упомянула свою соперницу в речи, я получила очень много хейта. Для меня самым обидным было то, что это были не просто боты, но и какие-то фанаты, люди, живые люди. И в тот момент у моих родителей не было тепла, у нас были знакомые, у которых в квартире вообще было ноль градусов, не было воды, ничего. Поэтому для меня это было, не знаю, абсолютно по-человечески непонятно, как можно меня за это ненавидеть или говорить мне какие-то плохие вещи онлайн", – сказала Костюк.

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Кроме того, Костюк рассказала о своем отношении к русскому языку на фоне агрессии РФ, вспомнив о том, что в детстве ей было трудно говорить исключительно на украинском из-за окружения.

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Как сообщал OBOZ.UA, Марта Костюк раскрыла, как ее мама-тренерка поступает с детьми, которые говорят на русском языке между занятиями.