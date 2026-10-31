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Как киевскому "Динамо" выйти в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Все расклады

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
177
Как киевскому "Динамо" выйти в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Все расклады
Столичной команде необходимо выполнить одно из условий в чемпионате Украины или рассчитывать на определенный исход Кубка страны

Киевское "Динамо" сохраняет лишь два варианта попасть в еврокубки более высокого уровня, чем Лига конференций. Для этого команде необходимо выполнить одно из условий в чемпионате Украины или рассчитывать на определенный исход Кубка страны.

Первый и наиболее прямой путь в Лигу чемпионов для подопечных Мацея Кендзьорика: занять первое место в УПЛ. В таком случае киевляне получат право начать выступление в квалификации главного еврокубкового турнира. В зависимости от итогового распределения путевок стартовать придется с первого или второго отборочного раунда.

Как киевскому ''Динамо'' выйти в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Все расклады

Мацей Кендзерек, новоназначенный и. о. главного тренера "Динамо". Источник: ФК "Динамо"

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Есть у "Динамо" возможность попасть и в Лигу Европы. Для этого столичному клубу необходимо завершить чемпионат на второй позиции, а победитель Кубка Украины при этом должен стать чемпионом УПЛ. Только при совпадении этих двух условий киевляне получат путевку в первый квалификационный раунд второго по значимости еврокубкового турнира.

Если выполнить эти требования не удастся, максимальным достижением для "Динамо" в контексте еврокубков останется выход в Лигу конференций.

Как киевскому ''Динамо'' выйти в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Все расклады

Игроки "Динамо" перед матчем. Источник: ФК "Динамо" Киев

В частности, второе место в чемпионате, если обладателем Кубка Украины станет не чемпион страны, гарантирует участие во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Аналогичная путевка предусмотрена для бронзового призера УПЛ.

Четвертая позиция также может обеспечить место в отборе Лиги конференций, но при дополнительном условии: обладателем национального Кубка должен стать один из трех лучших клубов чемпионата.

Все остальные варианты оставят "Динамо" без участия в еврокубках. Таким образом, для киевлян принципиальное значение имеет не только собственное место в турнирной таблице, но и результат розыгрыша Кубка Украины.

Как киевскому ''Динамо'' выйти в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Все расклады

Динамо - Шахтер. Источник: ФК "Динамо"

Как сообщал OBOZ.UA, в 1/8 финала текущего розыгрыша Кубка Украины "Динамо" разгромно проиграло "Шахтеру" и вылетело с турнира. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:0, при этом киевляне с 30-й минуты играли в меньшинстве после удаления Тараса Михавко.

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