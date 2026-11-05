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"Я счастлив снова..." Ломаченко, выехавший из Украины, нарушил молчание и сделал официальное объявление

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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"Я счастлив снова..." Ломаченко, выехавший из Украины, нарушил молчание и сделал официальное объявление
Наш титулованный соотечественник приостановил свою карьеру в 2025 году. Источник: toprank.com

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко объявил о возвращении в профессиональный бокс. Украинец подписал многолетнее соглашение о сотрудничестве с американской промоутерской компанией Top Rank и планирует провести первый бой в начале 2027 года.

''Я счастлив снова...'' Ломаченко, выехавший из Украины, нарушил молчание и сделал официальное объявление

Василий Ломаченко возобновил карьеру. Источник: instagram.com/toprank/

Ломаченко, приостановив профессиональную карьеру боксера в июне 2025 года и уехавший с семьей в Пуєрто-Рико, сообщил, что решение вернуться на ринг связано с его желанием осуществить еще одну спортивную мечту. 38-летний боксер намерен выступать во втором полулегком весе и побороться за звание абсолютного чемпиона мира.

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''Я счастлив снова...'' Ломаченко, выехавший из Украины, нарушил молчание и сделал официальное объявление

Василий Ломаченко. Источник: instagram.com/toprank/

"Бог работает загадочными путями. Я думал, что больше никогда не выйду на боксерский ринг. Но у нашего Господа Иисуса Христа были другие планы на меня. Я счастлив снова жить этой боксерской жизнью. Благодарен всем, кто вновь стал частью этого пути", – цитирует Top Rank Василия.

Отдельно украинец поблагодарил своего менеджера Эгиса Климаса, который продолжал верить в его возвращение даже после объявления о завершении карьеры.

"Особое уважение и благодарность Эгису, который, несмотря на мою твердую уверенность в том, что моя боксерская карьера завершена, никогда не переставал верить, что мы снова выйдем на ринг. Он проделал огромную работу и приложил немало усилий, чтобы вернуть нас в борьбу", – добавил боксер.

''Я счастлив снова...'' Ломаченко, выехавший из Украины, нарушил молчание и сделал официальное объявление

Ломаченко и Климас. Источник: ringside24.com

Соглашение с Top Rank предусматривает многолетнее совместное продвижение Ломаченко через его новую компанию Loma Power Promotions. С этой американской организацией украинец сотрудничал на протяжении всей профессиональной карьеры, начавшейся в 2013 году.

''Я счастлив снова...'' Ломаченко, выехавший из Украины, нарушил молчание и сделал официальное объявление

Василий Ломаченко и глава Top Rank Боб Арум. Источник: instagram.com/toprank/

Глава Top Rank Боб Арум назвал Ломаченко одним из самых талантливых боксеров, с которыми ему доводилось работать. По его словам, украинец по-прежнему настроен стать абсолютным чемпионом, а во втором полулегком весе есть немало сильных соперников для организации крупных поединков.

Менеджер боксера Эгис Климас также подтвердил, что у его подопечного осталась нереализованная цель. Он заявил, что никогда не переставал верить в Ломаченко и рассчитывает, что возвращение принесет радость его команде и болельщикам.

За профессиональную карьеру Ломаченко провел 21 поединок, одержал 18 побед, потерпел три поражения и 12 раз завершал бои нокаутом. Украинец установил рекорд, завоевав чемпионский пояс уже в третьем профессиональном бою.

''Я счастлив снова...'' Ломаченко, выехавший из Украины, нарушил молчание и сделал официальное объявление

Василий Ломаченко. Источник: instagram.com/toprank/

К своему 12-му поединку он успел стать чемпионом мира в полулегком, втором полулегком и легком весах. В мае 2018 года Ломаченко завоевал титул в легкой категории, остановив Хорхе Линареса.

До перехода в профессиональный бокс украинец провел 397 любительских поединков, в которых одержал 396 побед. Он дважды становился олимпийским чемпионом и выигрывал чемпионаты мира.

''Я счастлив снова...'' Ломаченко, выехавший из Украины, нарушил молчание и сделал официальное объявление

Источник: instagram.com/youngkingzfoundation/

В мае 2023 года Ломаченко проиграл Девину Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В мае 2024-го украинец победил Джорджа Камбососа-младшего и завоевал пояс IBF, с которым впоследствии завершил карьеру.

''Я счастлив снова...'' Ломаченко, выехавший из Украины, нарушил молчание и сделал официальное объявление

Мигель Котто, Оскар Коллазо и Василий Ломаченко на съезде WBO в Боготе, Колумбия. Источник: Miguel Cotto Promotions

Теперь Ломаченко намерен вернуться в профессиональный бокс. Его первый поединок после перерыва запланирован на начало 2027 года.

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