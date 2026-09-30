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"Я принял решение..." Криштиану Роналду сделал официальное заявление после скандала в сборной Португалии

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
icon 961
"Я принял решение..." Криштиану Роналду сделал официальное заявление после скандала в сборной Португалии
Знаменитый форвард не сдержал эмоций

Криштиану Роналду официально покинул расположение сборной Португалии после пресс-конференции главного тренера и разговора с президентом Португальской футбольной федерации. Футболист заявил, что позднее расскажет португальцам о причинах своего решения.

Роналду сообщил о своем решении в публикации в социальных сетях. По словам футболиста, оно было принято после общения с медиа главного тренера национальной команды и личного разговора с руководителем федерации.

"После пресс-конференции главного тренера и вслед за разговором с президентом Португальской футбольной федерации я принял решение покинуть расположение сборной", – написал Роналду у себя в Instagram.

''Я принял решение...'' Криштиану Роналду сделал официальное заявление после скандала в сборной Португалии

Роналду пішов зі збірної Португалії

Источник: https://www.instagram.com/cristiano

При этом 41-летний Криштиану не стал раскрывать подробности произошедшего. Знаменитый нападающий отметил, что в будущем намерен рассказать португальцам о причинах своего ухода из национальной команды, которой, по его словам, он всегда был предан.

"В свое время я расскажу всем португальцам правду о причинах, которые привели к моему уходу из национальной команды, которой я всегда посвящал себя", – заявил игрок.

''Я принял решение...'' Криштиану Роналду сделал официальное заявление после скандала в сборной Португалии

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В завершение своего обращения Роналду пожелал удачи Португалии и всем партнерам по сборной.

"Сейчас пришло время пожелать удачи Португалии и всем моим товарищам по команде, без исключения", написал футболист.

''Я принял решение...'' Криштиану Роналду сделал официальное заявление после скандала в сборной Португалии

Кріштіану Роналду

Как сообщал OBOZ.UA, в сборной Португалии разразился грандиозный скандал после того, как новый тренер Португалии Жорже Жезуш оставил Роналду в запасе на матч с Норвегией. Роналду не вышел на поле, а после финального свистка сразу ушел в раздевалку, не участвуя в приветствии болельщиков. 

''Я принял решение...'' Криштиану Роналду сделал официальное заявление после скандала в сборной Португалии

Жорже Жезуш

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