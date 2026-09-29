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"Я повторяю!" Мальдера ответил на вопрос о главной проблеме сборной Украины в матче с Грузией

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
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"Я повторяю!" Мальдера ответил на вопрос о главной проблеме сборной Украины в матче с Грузией
Мальдера оценил матч с Грузией

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера признал, что его команде не хватало остроты в матче второго тура Лиги наций с Грузией (0:0). Итальянский специалист отметил, что его подопечные были не настолько эмоциональны, как в поединке против Венгрии на старте турнира.

Об этом Мальдера заявил на послематчевой пресс-конференции, информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Наставник "сине-желтых" также добавил, что в действиях его команды было много технического брака, а это приводило к опасным моментам у ворот Анатолия Трубина.

''Я повторяю!'' Мальдера ответил на вопрос о главной проблеме сборной Украины в матче с Грузией

Мальдера з гравцями збірної України

''Я повторяю!'' Мальдера ответил на вопрос о главной проблеме сборной Украины в матче с Грузией

Андреа Мальдера

Источник: УАФ

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"У нас не было опасных моментов. Соперник очень низко садился в пять защитников и сузил глубину для нас. Нам нужно было чисто играть с технической точки зрения. Были моменты, когда мы приближались к штрафной. И, к сожалению, нам не хватало последнего паса. В первом тайме мы слишком часто играли вертикально, но я повторяю: каждый матч разный. Даже с тактической точки зрения это был довольно сложный матч. С эмоциональной точки зрения – тоже. Самое важное, что команда отреагировала и игроки боролись на поле", – сказал Мальдера.

''Я повторяю!'' Мальдера ответил на вопрос о главной проблеме сборной Украины в матче с Грузией

Україна зіграла 0:0 з Грузією

''Я повторяю!'' Мальдера ответил на вопрос о главной проблеме сборной Украины в матче с Грузией

Турнірна таблиця групи 2 дивізіону В Ліги націй

Источник: УЄФА

Отметим, что после двух игровых дней в активе украинской сборной четыре очка. 2 октября наша команда проведет поединок против Северной Ирландии.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео реакции бывшего Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на поражении сборной от Украины.

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