''Я повторяю!'' Мальдера ответил на вопрос о главной проблеме сборной Украины в матче с Грузией

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера признал, что его команде не хватало остроты в матче второго тура Лиги наций с Грузией (0:0). Итальянский специалист отметил, что его подопечные были не настолько эмоциональны, как в поединке против Венгрии на старте турнира.

Видео дня

Об этом Мальдера заявил на послематчевой пресс-конференции, информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Наставник "сине-желтых" также добавил, что в действиях его команды было много технического брака, а это приводило к опасным моментам у ворот Анатолия Трубина.

"У нас не было опасных моментов. Соперник очень низко садился в пять защитников и сузил глубину для нас. Нам нужно было чисто играть с технической точки зрения. Были моменты, когда мы приближались к штрафной. И, к сожалению, нам не хватало последнего паса. В первом тайме мы слишком часто играли вертикально, но я повторяю: каждый матч разный. Даже с тактической точки зрения это был довольно сложный матч. С эмоциональной точки зрения – тоже. Самое важное, что команда отреагировала и игроки боролись на поле", – сказал Мальдера.

РЕКЛАМА

Отметим, что после двух игровых дней в активе украинской сборной четыре очка. 2 октября наша команда проведет поединок против Северной Ирландии.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео реакции бывшего Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на поражении сборной от Украины.

РЕКЛАМА