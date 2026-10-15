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"Я не смогу": новая "любовница Путина" сделала заявление из-за отказа выступать перед россиянами

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
icon 5,6 т.
"Я не смогу": новая "любовница Путина" сделала заявление из-за отказа выступать перед россиянами
Валиева отстранена от всех турниров

Российская фигуристка Камила Валиева внезапно отказалась от участия на этапе Гран-при России в родной Казани. Спортсменка, которая отстранена от всех международных турниров, лишившись "нейтрального статуса", сослалась на то, что испытывает проблемы со здоровьем.

Об этом Валиева объявила в своем Telegram-канале. Фигуристка, которая отбыла четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, из-за чего была лишена золотой медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине, извинилась перед болельщиками за ситуацию.

''Я не смогу'': новая ''любовница Путина'' сделала заявление из-за отказа выступать перед россиянами

Камила Валиева на ледовой арене. Источник: Telegram-канал Камилы Валиевой

''Я не смогу'': новая ''любовница Путина'' сделала заявление из-за отказа выступать перед россиянами

CAS. Источник: РБК

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"Дорогие болельщики и любители фигурного катания, дорогие мои казанцы, к сожалению, я не смогу выступить на этапе Гран-при в Казани из-за болезни. Желаю вам здоровья, пожалуйста, берегите себя. Обязательно увидимся на других этапах Гран-при России, до скорой встречи", – прокомментировала Валиева.

Ранее стало известно, что фигуристка отказалась подавать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить ее так называемого нейтрального статуса. После этого в Кремле прокомментировали ситуацию со спортсменкой.

''Я не смогу'': новая ''любовница Путина'' сделала заявление из-за отказа выступать перед россиянами

Камила Валиева. Источник: Telegram-канал Камилы Валиевой

Напомним, что в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила "нейтральный статус".

Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров. 

''Я не смогу'': новая ''любовница Путина'' сделала заявление из-за отказа выступать перед россиянами

Путин и Валиева. Источник: ТАСС

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети.

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