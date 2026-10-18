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"Я иногда предлагала ей..." Мама Магучих сделала откровенное признание про дочку

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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"Я иногда предлагала ей..." Мама Магучих сделала откровенное признание про дочку
Ольга Магучих рассказала, что происходило с Ярославой

Ольга Магучих рассказала, как Ярослава с детства относилась к тренировкам и почему семье было непросто привыкнуть к постоянным разлукам со спортсменкой. Мать олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту призналась, что иногда предлагала дочери отдохнуть от занятий, но та неизменно выбирала спорт.

В детстве Ярослава отличалась активностью и смелостью, любила лазить по деревьям, петь и мечтала стать певицей. Она даже говорила, что будет собирать стадионы. В легкую атлетику девочку привела старшая сестра, а мать надеялась, что занятия спортом помогут ей стать спокойнее дома.

"Я иногда предлагала ей: "Может, ты пропустишь тренировку?" Ну, когда было какое-то свято, она всегда говорила: "Сначала тренировка, а потом празднование"", – вспомнила Ольга в интервью Youtube-каналу Мінмолодьспорту.

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Первые награды Магучих получила еще в детстве. В 2008 году она завоевала диплом за бег на 60 метров с барьерами, а в 2010-м получила грамоту за прыжки в высоту.

Ольга рассказала, что семья старалась присутствовать на соревнованиях дочери в Украине, а на международные старты приезжала по возможности. Когда Ярослава начала серьезно заниматься спортом, поездок на турниры и тренировочные сборы стало больше. Для матери самым трудным оказались продолжительные разлуки с дочерью.

"Я всегда переживала за ее здоровье, как каждая мать", – отметила Ольга.

''Я иногда предлагала ей...'' Мама Магучих сделала откровенное признание про дочку

Ольга Магучих. Источник: Кадр из видео

Она также рассказала, что считает доброту одной из главных черт характера Ярославы. По словам матери, дочь унаследовала это качество от нее.

Отдельно Ольга вспомнила олимпийскую победу спортсменки в Токио. Когда Ярослава стала чемпионкой Игр, мать испытала сильные эмоции, плакала от радости и гордилась достижением дочери.

''Я иногда предлагала ей...'' Мама Магучих сделала откровенное признание про дочку

Ольга Магучих показала архивные фото. Источник: Кадр из видео

Сама Магучих рассказала, что перед решающим прыжком представляет себя птицей. Во время разбега она старается ни о чем не думать, а осознает результат уже после приземления.

Ольга подчеркнула, что всегда верила в дочь и поддерживала ее выбор. Она также поблагодарила тренера Татьяну Владимировну, которая заметила ее спортивные способности в детстве и помогла начать путь в легкой атлетике.

''Я иногда предлагала ей...'' Мама Магучих сделала откровенное признание про дочку

Ольга Магучих показала снимки из семейного архива. Источник: Кадр из видео

В завершение мать пожелала Ярославе осуществить все задуманное, независимо от того, какое направление она выберет в будущем.

"Лучше попробовать и потом пожалеть, чем не попробовать и потом жалеть об этом", – сказала Ольга.

''Я иногда предлагала ей...'' Мама Магучих сделала откровенное признание про дочку

Ольга Магучих. Источник: Кадр из видео

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