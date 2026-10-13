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"Я смотрела и думала..." Магучих призналась, что ее довело до слез в Украине

Александр ЧекановАлександр Чеканов
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"Я смотрела и думала..." Магучих призналась, что ее довело до слез в Украине
Магучих выступила в финале Абсолютного ЧМ

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих призналась, что испытала сильные эмоции во время генассамблеи НОК Украины. Во время мероприятия организаторы показали ролик с последними достижениями легкоатлетки, которая, в частности, стала победительницей первого в истории Абсолютного ЧМ, чем растрогали ее до слез.

Об этом Магучих рассказала в откровенном интервью порталу РБК-Украина. По словам мировой рекордсменки в прыжках в высоту подобные видео вызывают у нее гордость за украинскую легкую атлетику, а также дополнительно мотивируют перед очередными соревнованиями.

''Я смотрела и думала...'' Магучих призналась, что ее довело до слез в Украине

Ярослава Магучих в НОК. Источник: НОК

"Мне очень нравится, что Национальный олимпийский комитет дает такую возможность. Ибо в 2024 году я получала награду, а это уже был конец сезона. И тогда показали ролик, где был мой мировой рекорд, Олимпийские игры… И я сидела, смотрела на это и думала: "А это я сделала? Это я прыгаю?!" И меня тоже пробрало на мурашки и на слезы. Вот и сегодня то же самое. Почему? Ведь это первые такие соревнования, Абсолютный чемпионат мира. Это были действительно разные эмоции. Я пишу историю легкой атлетики и в то же время – вписываю украинскую легкую атлетику в историю мировой легкой атлетики, это очень круто и мотивирует прыгать еще дальше", – поделилась Магучих.

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''Я смотрела и думала...'' Магучих призналась, что ее довело до слез в Украине

Магучих вписала свое имя в историю.

''Я смотрела и думала...'' Магучих призналась, что ее довело до слез в Украине

Магучих взяла "золото" Абсолютного ЧМ.

На минувшей неделе в Киеве на "Площади звезд" Ярослава получила свою награду. Она также рассказала о том, как в сети распространяется информация с кликбейтными заголовками. Кроме того, спортсменка сообщила, что начинает подготовку к зимнему сезону.

В то же время Магучих пожаловался на неоправданный хейт со стороны украинцев. Спортсменка также объяснила свой отказ от длительных тренировок за границей. Также легкоатлетка получила знак признания в космосе.

''Я смотрела и думала...'' Магучих призналась, что ее довело до слез в Украине

Ярослава Магучих с тренершей Татьяной Степановой. Источник: instagram.com/tatianastepanova7039/

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) объявила претендентов на звание лучших спортсменов сезона среди мужчин и женщин, не включив в список Ярославу Магучих.

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