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World Gymnastics приняла новое решение по России

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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World Gymnastics приняла новое решение по России
Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики расширил возможность применения исключений

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) расширил возможность применения исключений для российских и белорусских спортсменов на соревнованиях под эгидой организации. Теперь ограничения, установленные местными властями, могут учитываться независимо от того, когда был утвержден турнир.

World Gymnastics приняла новое решение по России

Против России выступило несколько европейских стран. Источник: Иллюстрация сгенерирована ИИ

В мае 2026 года Исполком принял решение снять все ограничения с российских и белорусских атлетов, сославшись на принцип равного отношения к участникам независимо от их национальности, а также на фундаментальные ценности спорта. Организация заявила о необходимости обеспечить спортсменам полноценное представительство на соревнованиях.

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World Gymnastics приняла новое решение по России

Россию вернули на международные турниры

В июле World Gymnastics отдельно разъяснила порядок применения майского решения. Тогда стало понятно, что на некоторых турнирах его полная реализация невозможна из-за обязательных требований и ограничений, действующих в странах проведения соревнований.

В новом решении Исполком подтвердил, что в принципе российским и белорусским спортсменам должно быть предоставлено полное представительство на всех соревнованиях, санкционированных World Gymnastics. При этом предусмотрена возможность исключений в отдельных случаях.

World Gymnastics приняла новое решение по России

Российские гимнастки

Такие исключения допускаются, если решения или ограничения местных властей не позволяют полностью применить стандартные правила организации. Теперь это положение распространяется и на соревнования, которые были распределены после майского решения.

World Gymnastics приняла новое решение по России

Российская спортивная гимнастка Ангелина Мельникова

Таким образом, дата назначения турнира больше не является условием для применения исключений. World Gymnastics оставила за собой возможность учитывать требования властей страны проведения каждого конкретного соревнования.

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