World Athletics отказалась включать Магучих в список лучших легкоатлетов 2026 року

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) объявила претендентов на звание лучших спортсменов сезона среди мужчин и женщин (World Athlete of the Year). Несмотря на успешные выступления украинских атлетов в течение года, ни один представитель Украины, в том числе и главная звезда Ярослава Магучих, в итоговые списки не вошел.

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В 2026 году организация изменила формат определения лучших легкоатлетов сезона. Если годом ранее претенденты распределялись по нескольким категориям в зависимости от специализации, то теперь сформированы единые списки из десяти мужчин и десяти женщин.

Кандидатов определяла международная группа экспертов по легкой атлетике. В число номинантов среди женщин вошли Тигст Ассефа (марафон), Чейз Джексон (толкание ядра), Мелисса Джефферсон-Вуден (спринт), Агнес Нгетич (бег на длинные дистанции), Марилейди Паулино (бег на 400 метров), Мария Перес (спортивная ходьба), Кэмрин Роджерс (метание молота), Масаи Расселл (бег на 100 метров с барьерами), Одри Верро (бег на 800 метров) и Ян Цзыи (метание копья).

Среди мужчин на награду претендуют Кеннет Беднарек (спринт), Кристьян Чех (метание диска), Энди Диас Эрнандес (тройной прыжок), Алисон дос Сантос (бег на 400 метров с барьерами), Арман Дюплантис (прыжки с шестом), Коллен Кебинатшипи (бег на 400 метров), Джош Керр (бег на средние дистанции), Румеш Таранга Патхираж (метание копья), Себастьян Саве (марафон) и Джа'Кобе Тарп (бег на 110 метров с барьерами).

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Теперь победителей определит голосование, в котором будут участвовать четыре равноправные группы. По 25 процентов итогового результата обеспечат болельщики, спортсмены, выступавшие на соревнованиях серии World Athletics в 2026 году, представители медиа, а также сообщество World Athletics, в которое входят члены совета организации, комиссий, представители спортсменов, руководители турниров и национальных федераций.

Главные истории дня

Голосование продлится до 17 октября. Имена трех финалистов среди мужчин и трех финалисток среди женщин объявят 10 и 11 ноября. После этого их пригласят в Монако, где 29 ноября назовут лучших легкоатлетов мира по итогам сезона.

Напомним, что в этом сезоне Ярослава выиграла Абсолютный чемпионат мира (World Athletics Ultimate Championship) в Будапеште, а также стала чемпионкой мира в помещении, выиграв турнир с результатом 2,01 м.

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Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году Магучих была названа лучшей легкоатлеткой Европы. 23-летняя днепрянка заняла первое место на церемонии награждения Golden Tracks 2024, организованной Европейской легкоатлетической ассоциацией (European Athletics). Торжественное мероприятие состоялось в Скопье (Северная Македония).