World Athletics ужесточила нормативы отбора на Олимпиаду-2028. Проходит ли Магучих

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояНа переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время – СМИНа переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время – СМИДания предоставит Украине военную помощь на €643 млн: Зеленский провел встречу с Фредериксен. ВидеоДания предоставит Украине военную помощь на €643 млн: Зеленский провел встречу с Фредериксен. Видео"Европейская солидарность" на первом месте: опрос раскрыл, какие партии готовы поддержать украинцы на выборах"Европейская солидарность" на первом месте: опрос раскрыл, какие партии готовы поддержать украинцы на выборахРаботу предприятия остановили: появились новые подробности атаки на НПЗ в Ленинградской области РФРаботу предприятия остановили: появились новые подробности атаки на НПЗ в Ленинградской области РФОтключение света в Одессе. Иллюстративное фотоЭнергетики объявили новый график отключений света я: какой режим введут 11 ноябряПоявилось видео с моментом гибели путиниста Сергея Соседова: как все было на самом делеПоявилось видео с моментом гибели путиниста Сергея Соседова: как все было на самом делеДолги свыше €2 млрд и ручное регулирование цен на электроэнергию сдерживают инвестиции в новую генерацию, – ЦатурянДолги свыше €2 млрд и ручное регулирование цен на электроэнергию сдерживают инвестиции в новую генерацию, – ЦатурянФутболист сборной Украины отказался выступать за Украину и принял гражданство ПольшиФутболист сборной Украины отказался выступать за Украину и принял гражданство Польши
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

World Athletics ужесточила нормативы отбора на Олимпиаду-2028. Проходит ли Магучих

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
321
World Athletics ужесточила нормативы отбора на Олимпиаду-2028. Проходит ли Магучих
Игры-2028 состоятся в Лос-Анджелесе. Источник: Иллюстрация создана с использованием ИИ

World Athletics изменила систему квалификации легкоатлетов на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Теперь выполнение олимпийского норматива не гарантирует спортсмену участия в соревнованиях: часть мест будут распределять исключительно по мировому рейтингу.

При этом в женских прыжках в высоту квалификационный норматив остался на прежнем уровне и составляет 1,97 метра. При сохранении нынешнего уровня Ярославе Магучих должна быть среди основных претенденток на участие в Олимпиаде-2028. Новая система отбора существенно усложняет задачу для менее стабильных спортсменок, но украинская рекордсменка располагает необходимым запасом результатов.

World Athletics ужесточила нормативы отбора на Олимпиаду-2028. Проходит ли Магучих

Ярослава Магучих. Источник: instagram.com/rosya_dp

Читайте также
Артём РоссинскийАртём Россинский
20,9 т.
Шанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу наций
20,9 т.
Шанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу наций
Александр ЧекановАлександр Чеканов
17,5 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бокса
17,5 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бокса
Александр ЧекановАлександр Чеканов
16,6 т.
Где смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги наций
16,6 т.
Где смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги наций

Главное изменение касается распределения олимпийских лицензий. Если на предыдущих Играх половину мест в каждой дисциплине распределяли среди спортсменов, выполнивших норматив, а вторую половину отдавали участникам с лучшими позициями в мировом рейтинге, то теперь соотношение изменилось. По новой системе 40% олимпийских мест будут доступны через выполнение норматива, а остальные 60% распределят по рейтингу.

World Athletics ужесточила нормативы отбора на Олимпиаду-2028. Проходит ли Магучих

Ярослава Магучих с макияжем.

Однако есть важный нюанс: даже прыжок на требуемые 1,97 метра больше не означает автоматического попадания на Олимпиаду. Если норматив выполнят больше спортсменок, чем предусмотрено для этой категории отбора, преимущество получат те, у кого будут лучшие результаты в квалификационный период. Остальным придется рассчитывать на попадание в число участниц через мировой рейтинг.

Таким образом, спортсменам теперь недостаточно один раз показать необходимый результат. Им придется также поддерживать высокий уровень выступлений на протяжении квалификационного периода, участвовать в рейтинговых соревнованиях и набирать очки. Это особенно важно для легкоатлетов, которые находятся на границе олимпийской квоты.

Квалификационный период в прыжках в высоту у женщин запланирован с 19 июня 2027 года по 18 июня 2028 года.

Проходит ли Магучих на Олимпиаду

Для Ярославы Магучих новый порядок отбора не выглядит серьезным препятствием. Олимпийский норматив в 1,97 метра соответствует уровню результатов, которые украинка показывает на международных соревнованиях. Ее личный рекорд составляет 2,10 метра, с которым она в 2024 году установила мировой рекорд.

World Athletics ужесточила нормативы отбора на Олимпиаду-2028. Проходит ли Магучих

Магучих вписала свое имя в историю.

В сезоне-2026 Магучих подтвердила, что остается одной из сильнейших прыгуний в высоту в мире. На чемпионате Европы в Бирмингеме украинка завоевала "золото", преодолев планку на высоте 1,97 метра. Этот результат позволил ей в третий раз подряд выиграть континентальное первенство.

World Athletics ужесточила нормативы отбора на Олимпиаду-2028. Проходит ли Магучих

Ярослава Магучих

В финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе Магучих стала второй с результатом 1,99 метра. Победу одержала представительница Австралии Элеанор Паттерсон, прыгнувшая на 2,01 метра. Таким образом, украинская спортсменка завершила сезон с результатом выше олимпийского норматива даже в финале одного из главных коммерческих турниров легкой атлетики.

World Athletics ужесточила нормативы отбора на Олимпиаду-2028. Проходит ли Магучих

Магучих проиграла Бриллиантовую лигу

Еще одним достижением Магучих стало выступление на чемпионате мира, где она завоевала титул абсолютной чемпионки с результатом 1,99 метра.

World Athletics ужесточила нормативы отбора на Олимпиаду-2028. Проходит ли Магучих

Магучих взяла "золото" Абсолютного ЧМ.

Результаты сезона показывают, что планка в 1,97 метра не является для украинки предельной высотой. Однако окончательно говорить о получении олимпийской лицензии пока рано: квалификационный период начнется только летом 2027 года, а итоговое распределение мест будет зависеть не только от выполнения норматива, но и от результатов других участниц.

Похожие темы
Легкая атлетикаОлимпиада-2028Прыжки в высотуЯрослава МагучихЯрослава Магучих
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!