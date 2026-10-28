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"Уже давно не вместе": Монфис сделал признание о разводе со Свитолиной

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
780
"Уже давно не вместе": Монфис сделал признание о разводе со Свитолиной
Монфис высказался о разводе со Свитолиной

Бывшая шестая ракетка мира Гаэль Монфис признался, что уже некоторое время не проживает вместе с Элиной Свитолиной, которая на минувшей неделе объявила о разводе с французом. 40-летний теннисист также выразил полное уважение к украинке и призвал так же относиться к ее решению.

Об этом Монфис заявил во время прямого эфире на платформе Twitch, пишет сайт издания L'Equipe. По словам уроженца Парижа, Свитолина проявила невероятную откровенность, рассказав ему о своих проблемах и чувствах, которые стали причиной решения первой ракетки Украины.

''Уже давно не вместе'': Монфис сделал признание о разводе со Свитолиной

Свитолина и Монфис. Источник: instagram.com/elisvitolina/

"Мы больше не пара, но мы по-прежнему настоящая семья: она больше не моя жена, но она – мать моей дочери. Я прожил с Элиной восемь лет, она мне очень помогла – благодаря ей я продолжил играть в теннис, но люди об этом забывают. Оставьте ее в покое – мы имеем право поступать так, как считаем нужным. Мы – публичные люди, мы расстаемся, сохраняя уважение, у нас есть ребенок. Мы не объявили об этом сразу – мы уже довольно давно не вместе, хотя люди могли подумать, что это произошло только что. Элина проявила уважение ко мне, рассказав о своих чувствах, а я проявил уважение к ней, приняв ее слова", – сказал Монфис.

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Монфис победил Медведева.

Монфис после матча

До этого француз принял решение досрочно завершить карьеру на фоне развода со Свитолиной. Однако позже Гаэль изменил свою позицию.

Ранее Свитолина призвала болельщиков не искать виновных, а также выразила полную поддержку мужу. Также наша теннисистка снялась с турнира в японском Токио.

''Уже давно не вместе'': Монфис сделал признание о разводе со Свитолиной

Элина Свитолина. Источник: instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса.

Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса в июле-2021. Источник: Instagram Юлиана Свитолина

Напомним, Элина и Гаэль начали встречаться в 2019 году. Через два года они объявили о разрыве отношений, однако позже вновь стали парой. 16 июля 2021-го украинка и француз сыграли свадьбу, а уже в октябре-2023 у них родилась дочь Скай.

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