''Уже давно не вместе'': Монфис сделал признание о разводе со Свитолиной

Бывшая шестая ракетка мира Гаэль Монфис признался, что уже некоторое время не проживает вместе с Элиной Свитолиной, которая на минувшей неделе объявила о разводе с французом. 40-летний теннисист также выразил полное уважение к украинке и призвал так же относиться к ее решению.

Видео дня

Об этом Монфис заявил во время прямого эфире на платформе Twitch, пишет сайт издания L'Equipe. По словам уроженца Парижа, Свитолина проявила невероятную откровенность, рассказав ему о своих проблемах и чувствах, которые стали причиной решения первой ракетки Украины.

"Мы больше не пара, но мы по-прежнему настоящая семья: она больше не моя жена, но она – мать моей дочери. Я прожил с Элиной восемь лет, она мне очень помогла – благодаря ей я продолжил играть в теннис, но люди об этом забывают. Оставьте ее в покое – мы имеем право поступать так, как считаем нужным. Мы – публичные люди, мы расстаемся, сохраняя уважение, у нас есть ребенок. Мы не объявили об этом сразу – мы уже довольно давно не вместе, хотя люди могли подумать, что это произошло только что. Элина проявила уважение ко мне, рассказав о своих чувствах, а я проявил уважение к ней, приняв ее слова", – сказал Монфис.

До этого француз принял решение досрочно завершить карьеру на фоне развода со Свитолиной. Однако позже Гаэль изменил свою позицию.

Ранее Свитолина призвала болельщиков не искать виновных, а также выразила полную поддержку мужу. Также наша теннисистка снялась с турнира в японском Токио.

РЕКЛАМА

Напомним, Элина и Гаэль начали встречаться в 2019 году. Через два года они объявили о разрыве отношений, однако позже вновь стали парой. 16 июля 2021-го украинка и француз сыграли свадьбу, а уже в октябре-2023 у них родилась дочь Скай.

Главные истории дня