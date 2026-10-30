Определился состав женской сборной Украины на матчи второго этапа квалификации Евробаскета-2027

Женская национальная сборная Украины в ноябре проведет матчи первого круга второго раунда квалификации чемпионата Европы-2027 по баскетболу.

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Наша сборная под руководством Инны Кочубей соберется в Риге 7 ноября, где будет готовиться к первому матчу международного окна отбора. 10 ноября украинки отправятся в Люксембург, где 11 ноября проведут первый матч игрового окна против местной сборной. После этого национальная команда переедет в Манчестер, где 14 ноября сыграет с Великобританией.

Свой номинально домашний матч против Франции сборная Украины сыграет в Риге, Латвия, в зале Komandu sporta spēļu halle. Игра состоится 17 ноября в 15:00 по киевскому времени (билеты здесь).

Тренерский штаб определился с составом команды на предстоящие матчи: Серафима Тихая ("Виртус Кальяри", Италия), Анжелика Ляшко ("Будивельник", Украина), Виктория Балабан ("Шяуляй", Литва), Юлия Гутевич ("Будивельник", Украина), Карина Панчук, Дарья Кононученко, Вера Грималюк (все – "Шаморин", Словакия), Алина Ягупова ("Чукурова Мерсин", Турция), Елена Бойко ("Нептунас", Литва), Екатерина Дике ("ПАОК", Греция), Кристина Кулеша ("УБИ Грац", Австрия), Мириам Уро-Ниле ("Ньон", Швейцария), Татьяна Юркевичус ("Хапоэль Беер-Шева", Израиль), Анастасия Ковтун ("Шарлеруа", Бельгия).

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Напомним, во втором раунде квалификации Евробаскета-2027 женская сборная Украины выступает в группе М вместе с Францией, Великобританией и Люксембургом. В ноябре команды проведут матчи первого круга, а в феврале 2027 года сыграют во втором круге.

В финальную часть чемпионата Европы-2027 выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Главные истории дня

Календарь матчей женской сборной Украины в ноябре:

11 ноября, 20:00. Люксембург – Украина (Люксембург, Люксембург);

14 ноября, 18:00. Великобритания – Украина (Манчестер, Великобритания);

17 ноября, 15:00. Украина – Франция (Рига, Латвия).