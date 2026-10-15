''Изучим целесообразность''. ФИФА из-за Трампа пересмотрит свое самое скандальное решение

ФИФА намерена проверить обстоятельства учреждения "премии мира", которую в декабре 2025 года президент организации Джанни Инфантино вручил главе США Дональду Трампу. Международная футбольная федерация поручит профильному комитету оценить, насколько обоснованным было создание награды и следует ли сохранить ее в нынешнем виде.

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О пересмотре будущего премии стало известно 15 октября после заседания Совета ФИФА в Цюрихе. Инфантино сообщил, что изучением вопроса займется Комитет по социальной ответственности в футболе. Он должен подготовить предложение, которое рассмотрят на следующем заседании Совета организации.

Вице-президент ФИФА и глава Футбольной ассоциации Англии Дебби Хьюитт уточнила, что комитет проверит обстоятельства появления награды и порядок ее вручения. В частности, ему предстоит установить, стоило ли вообще учреждать премию, кто принимал соответствующее решение и необходимо ли отменить ее или изменить правила присуждения.

"Мы изучим, как появилась премия мира, целесообразна ли она, стоило ли вручать ее именно таким образом, кто принял это решение и следует ли отказаться от награды или реформировать ее", – заявила Хьюитт.

ФИФА объявила о создании премии в ноябре 2025 года. Награду планировали вручать ежегодно людям, которые, по оценке организации, совершили исключительные действия ради мира и объединения людей во всем мире.

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Решение об учреждении премии вызвало критику, поскольку оно последовало через несколько недель после того, как Нобелевский комитет Норвегии не присудил Трампу премию мира в октябре 2025 года. Американский президент ранее неоднократно заявлял, что заслуживает этой награды.

Главные истории дня

В декабре 2025 года Инфантино вручил Трампу премию ФИФА во время жеребьевки чемпионата мира 2026 года в Вашингтоне. Церемония состоялась в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

После этого правозащитные организации и представители футбольного сообщества выступили с претензиями к руководству федерации. Международная правозащитная организация подала жалобу в комитет ФИФА по этике, потребовав проверить действия Инфантино на предмет возможного нарушения принципа политического нейтралитета. Норвежская футбольная ассоциация также обратилась в этический комитет, а 50 депутатов Европарламента призвали провести расследование.

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Дополнительные вопросы возникли из-за порядка учреждения награды. По сообщениям ряда медиа, Инфантино не проинформировал Совет ФИФА о создании премии до ее публичного объявления. Это вызвало недовольство среди представителей руководства организации.

Следующее заседание Совета ФИФА запланировано на 16 декабря в Дохе, столице Катара. На нем ожидается рассмотрение предложения профильного комитета о дальнейшей судьбе премии мира.