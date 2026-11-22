Еврокубки возобновляются, оставив позади половину групповых этапов. Снова будет ощутимое влияние на рейтинг УЕФА, ведь страны там плотно прижаты одна к другой. Украинская ассоциация постоянно балансирует и сейчас находится в удобной, хотя и шаткой ситуации. Неужели "Шахтеру" может хватить одних ничьих для улучшения положения? Или путь наверх не будет таким легким, как кажется? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Украина не там, где вы считали

Прямо сейчас наша ассоциация занимает 23-е место в рейтинге УЕФА, это 24.837 балла, коэффициент за 5 предыдущих лет. Осенью 2025-го, когда и "Шахтер", и "Динамо" участвовали в группе Лиги конференций, Украина была 27-й. Такому росту очень помогла крутая еврокампания "Шахтера", почти завершившаяся выходом в финал, но Лига чемпионов очень коварна, поэтому каждый результат имеет огромное влияние. За половину первого основного этапа ЛЧ "Шахтер" положил в копилку 9 очков: 6 за прямой выход в группу, еще 3 – за победу над АЕКом и ничью с ПСВ; поражения от "Спортинга" и "Интера" ничего не принесли.

Все снова возложили на одну команду

Летом нас было четверо: тогда вылетели "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ. Черкасчане и житомиряне добавили в общую копилку 1.5 балла, от киевлян у нас еще 2 очка. Но проблема в том, что на Этапе лиги клуб остался один – и почти каждый год это мешает нам заработать больше. Ведь общий результат нужно разделить на 4 – количество участников с самого начала. Поэтому общий украинский заработок составил всего 3.125 балла после всех регламентных правил. Для сравнения, у Азербайджана целых 5.625 очков! "Сабах", хоть и остается в подвале таблицы ЛЧ и является последним представителем своей страны, принес лишь 35% общих накоплений. Остальные клубы тоже внесли вклад и многое сделали, чтобы поднять свою ассоциацию. Поэтому "Шахтер" должен зарабатывать в одиночку. А есть ли в этом смысл?

РЕКЛАМА

На кону – более легкий путь в Лиге чемпионов

Текущий рейтинг составляют по итогам сезонов с 22/23 по 26/27, и он определит квоты на еврокубки 28/29. Украина находится слишком низко даже для расширенного Этапа лиги: нужно быть аж на 10-м месте или выше. Но желанный рост очень близко – всего лишь 22-е место. В таком случае квота по-прежнему составит 4 клуба, команда в Лиге Европы начнет выступление с первого раунда, в Лиге конференций – со второго. Но в Лиге чемпионов квалификация тогда будет начинаться со второго, а не с первого раунда, что значительно упрощает задачу и увеличивает вероятность задержаться хотя бы в ЛК, если все пойдет не по плану.

Главные истории дня

Соседи сверху – довольно далеко

Может ли Украина подняться выше? Легко, нужно только выиграть оставшиеся матчи ЛЧ. То же 22-е место сейчас занимает Румыния, у которой 26.125 очков. Остался только один клуб – "Университатя" в Лиге конференций. Шотландия – 26.85 ("Селтик" в ЛЕ и "Хартс" в ЛК), сейчас они аутсайдеры своих соревнований. У Швеции 27 баллов, у "Мельбю" в Лиге конференций отличное выступление без поражений. Поэтому "Шахтер" может попробовать обойти разве что шотландцев, ведь дальше все недосягаемы и должны только проигрывать, чтобы горняки поднялись в топ-20. То, что мы единственные из этой компании в ЛЧ, – проблема, ведь для рейтинга очки начисляют одинаково, независимо от уровня турнира. Но главное – не смотреть, кто позади в таблице.

РЕКЛАМА

Соседи снизу – реальная угроза

На этом моменте вспомните, что у нас все еще 24.837 балла. И вот всего одна победа в ЛЧ отделяет нас от того самого "Сабаха"! Азербайджанские 24.187 очков позволяют дебютанту существенно влиять на рейтинг УЕФА. Идем чуть ниже – там Израиль, 24.125. "Хапоэль" в Лиге Европы играет плохо, поэтому пока не дал импульса для роста своей ассоциации. Опасное соседство угрожает вплоть до 28-го места. Там Словения (23.59), Словакия (22.37) и Болгария (22). Только болгары сохраняют два клуба – это "Левски" и ЦСКА, оба приносят очки. Словом, положение Украины на международной футбольной арене сложное. Если "Шахтер" не будет побеждать "Фенербахче" и "Слован" (на январских "Лейпциг" и "Реал" пока не заглядываем), то соседи снизу больно постучат.

РЕКЛАМА

Такая забытая компания из 5 украинских клубов остается в памяти и будет там еще долго. Чтобы нас снова было 5, нужно подняться аж на 15-е место – по рейтингу это место заняла Турция (у которой осталось 4 клуба из 5 и теперь аж девятая позиция на континенте). Такой рост для Украины нереален: сейчас на нужном месте Кипр, у которого 35 очков. Поэтому остается надеяться, что "Шахтеру" удастся взять хотя бы две победы и 2 ничьи до конца группы, а румынские и шотландские клубы будут терять драгоценные баллы.