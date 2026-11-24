Лига чемпионов наконец вернулась! После большой паузы начинается вторая часть элитного турнира, где, казалось бы, нет громких интриг, – но на самом деле их очень много! Ведь борьба идет не между грандами, а с их соседями, которые тихонько врываются на вершину таблицы. Но какой из 18 матчей выбрать? И почему этот тур такой сложный для "Шахтера" еще до его собственного матча? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

"Спортинг" – "Манчестер Юнайтед": у англичан фокус только на ЛЧ?

Положение в домашней лиге: 3-е место Примейры – 19-е место АПЛ

Очные встречи: 2 (0 побед "Спортинга" – 0 ничьих – 2 победы МЮ)

Последняя игра: 1:2, групповой этап ЛЧ 07/08

В этом матче все должно было бы быть иначе: гранд приезжает в гости к середняку турнира. Но на самом деле один из почти лидеров таблицы принимает самую нестабильную команду сезона, хотя Лига чемпионов для МЮ гораздо счастливее, чем домашняя АПЛ. В первом туре они разгромили "Сабах", а в четвертом здорово отыгрались против "Ромы". "Спортинг" удерживает уникальный рекорд среди португальских клубов – забивает в каждом из последних 22 матчей на групповом этапе ЛЧ. Кажется, что с "Юнайтед" эта традиция продолжится, ведь красные дьяволы выиграли лишь один из 11 последних выездных матчей Лиги чемпионов, и это было буквально 5 лет назад! "Шахтер" хорошо почувствовал, как может раскрываться "Спортинг", но увидим ли мы такой же стиль в завтрашнем матче, ведь тренер в МЮ новый – теперь это Почеттино. Поэтому в этой паре давайте обратим внимание на ключевую фигуру на поле – Бруну Фернандеша, который представляет манкунианцев, а раньше играл за португальцев (64 гола в 137 матчах). Если выступит хорошо, англичане забьют и победят. Если плохо – гол и победу заберут хозяева. Ох и нестабильными будут эти 90 минут.

"Комо" – АЕК: разминка перед решающим отрезком?

Положение в домашней лиге: 5 место Серии А – 3 место чемпионата Греции

Очные встречи: не пересекались

"Комо" продолжает громко заявлять о себе. Дебютант ЛЧ в прошлом туре разгромил ЛАСК 1:9, установив гостевой рекорд и показав нам один из самых результативных матчей в истории турнира. У них 19 голов в первых четырех матчах – это лучший результат для любого клуба на аналогичном стартовом отрезке турнира, а в группе больше только у ПСЖ. Что можем сказать об АЕК? Эта команда проводит уже 6-й сезон на основном этапе, но за столько попыток никогда(!) не выигрывала на выезде: 5 ничьих и 12 поражений. А еще она находится ниже "Шахтера" в общей таблице, поэтому украинцы легко могут выбрать себе сторону в этой игре. Тренер "Комо" Фабрегас построил команду, зависящую от окружения. Дувикас забивал в каждом матче группового этапа, тогда как Пас так или иначе причастен к восьми голам (3+5). УЕФА говорит, что греческий клуб в 2026 году почти всегда забивает первым, тогда как точно всегда счет в своих матчах открывали именно итальянцы. Похоже, и здесь тенденция сохранится. Важный для "Комо" этап будет в конце сезона, когда его ждут два гранда. Сейчас же они пытаются набрать максимум очков и добиться лучшей разницы мячей.

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"Брюгге" – "Ливерпуль": кто зацепится за первую восьмерку?

Положение в домашней лиге: 2-е место чемпионата Бельгии – 4-е место АПЛ

Очные встречи: не пересекались (в новой ЛЧ)

В новой ЛЧ за 35 лет команды до сих пор не пересекались, но раньше встречались исключительно в финалах. "Ливерпуль" завоевал Кубок УЕФА-1976 (по сумме двух матчей 4:3), а спустя несколько лет выиграл и Кубок чемпионов. Поэтому завтра для обеих команд это тоже своего рода финал, ведь он определит их перспективы на попадание в первую восьмерку. До начала пятого тура сразу девять команд имеют 9 очков, эта пара – в их числе. Сложность в том, что англичане занимают место в топ-8, а "Брюгге" находится ниже исключительно из-за меньшего количества забитых голов. Сравните: за четыре тура "Ливерпуль" забил 14 и пропустил 10 мячей, это рекорд для половины группового этапа, защита ужасная. Их будет принимать команда, в матчах которой на двоих обязательно забивают 3+ гола. При этом "Брюгге" очень плохо выступает против английских клубов, а выиграть смог только у "Астон Виллы". Если за эти 90 минут будет забит хотя бы один мяч, мерсисайдцы повторят рекорд ЛЧ: 86 матчей без счета 0:0. На кону в этом матче слишком многое – и от этого его еще интереснее посмотреть.

Главные истории дня

"Лилль" – "Бавария": кому страшнее?

Положение в домашней лиге: 2-е место Лиги 1 – 2-е место Бундеслиги

Очные встречи: 2 (0 – 0 – 2)

Последняя игра: 1:6, групповой этап ЛЧ 12/13

Неожиданная пара, учитывая, что "Лилль" – предпоследняя команда ЛЧ с одним очком и всего 4 забитыми голами. Ее не было бы в нашем списке, если бы не вялый сезон "Баварии". Немцы остаются одной из четырех команд ЛЧ, которые до сих пор не проигрывали, но при этом у них две ничьи за первую половину группового этапа, поэтому они лишь на 13-м месте. Их соперник – абсолютный аутсайдер, хотя случиться может что угодно: "Викинг" тоже казался проходимым. Подопечные Компани рискуют застрять в зоне стыковых матчей, если будет еще одна ничья. В домашних матчах "Лилля" уже несколько лет всегда забивают до перерыва, но это не всегда означает победу французов: если первыми забьют немцы, статистика гарантированно указывает на их поражение. Но не забывайте о болезненном ударе для "Баварии": на прошлой неделе травмировался Кейн, который в каждом из последних 11 матчей ЛЧ точно забивал или ассистировал. Успели ли немцы перестроить тактику на "Лилль", который во Франции борется за лидерство с ПСЖ? Включайте матч, 100%.

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"Атлетико" – "Викинг": матч, невыгодный для "Шахтера"

Положение в домашней лиге: 3-е место Ла Лиги – 2-е место чемпионата Норвегии

Очные встречи: не встречались

Вот мы и добрались до этого норвежского чуда. Кажется, перед жеребьевкой группового этапа у них была идея собрать как можно больше представителей топовых лиг Европы. Немцы были, англичане были, теперь ждут испанцы. "Викинг" не так часто играет и побеждает на международном уровне, но на выезде точно забивает (чем обязан капитану Трипичу). Они едут в гости к "Атлетико", который сейчас прямой сосед по таблице – и "Викинга", и "Шахтера"; шаткое 23-е место. Матрасники доминируют в матчах против норвежских клубов и точно забивают им, но как будет сегодня? Нападающий Александр Серлот хорошо помнит этого соперника, ведь дважды проигрывал ему в чемпионате Норвегии. Сегодня есть возможность поквитаться. Еще стоит отметить календарь – оба клуба уже прошли самое сложное испытание и останутся в очной борьбе даже после финального свистка. Для "Шахтера" эта игра опасна именно соседством: у обоих клубов по 4 очка, и они идут ниже нас. Если горняки проиграют "Фенербахче", победа любого из них позволит обойти украинский клуб в таблице, а ничья в таком случае поднимет вверх обоих.