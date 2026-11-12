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Возникли проблемы. Стало известно, что происходит в Англии с сыном Андрея Шевченко

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
1,8 т.
Возникли проблемы. Стало известно, что происходит в Англии с сыном Андрея Шевченко
Футболист получил украинское гражданство в 2024 году

У 20-летнего Кристиана Шевченко, сына главы Украинский ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко, возникли проблемы с карьерой в Англии.  В ноябре 2026 года молодой футболист сменил уже вторую команду за несколько месяцев, перейдя в полупрофессиональный клуб седьмого английского дивизиона.

Возникли проблемы. Стало известно, что происходит в Англии с сыном Андрея Шевченко

Кристиан Шевченко. Источник: instagram.com/kristianms7/

Летом 2025 года Кристиан подписал свой первый профессиональный контракт с "Уотфордом", выступающим в Чемпионшипе. Однако закрепиться в структуре клуба ему не удалось: за основную команду он не провел ни одного официального матча.

Возникли проблемы. Стало известно, что происходит в Англии с сыном Андрея Шевченко

Кристиан Шевченко. Источник: instagram.com/kristianms7/

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В мае 2026 года руководство "Уотфорда" приняло решение не продлевать соглашение с украинским футболистом. После расставания с клубом Шевченко-младший несколько месяцев находился без команды и начал сезон 2026/27 в статусе свободного агента.

В начале октября игрок нашел новый вариант продолжения карьеры. Он подписал контракт с "Шолингом", выступающим в Южной футбольной лиге Англии, которая относится к седьмому уровню футбольной системы страны. В клубе рассматривали приглашение украинца как возможность для него получить игровую практику и попытаться вернуться на профессиональный уровень.

Возникли проблемы. Стало известно, что происходит в Англии с сыном Андрея Шевченко

Кристиан перешел в Шолинг. Источник: ФК "Шолинг"

Однако сотрудничество оказалось недолгим. Уже в ноябре стало известно, что Кристиан покинул "Шолинг" и присоединился к другому представителю того же дивизиона, "Бейсингсток Таун". О переходе не сообщали ни прежняя, ни новая команда, а сам футболист также не публиковал официальных заявлений.

Возникли проблемы. Стало известно, что происходит в Англии с сыном Андрея Шевченко

Кристиан Шевченко. Источник: https://www.instagram.com/kristianms7

Такие переходы возможны благодаря упрощенному регламенту полупрофессиональных английских лиг, поэтому смена команды не обязательно сопровождается отдельным публичным объявлением.

Возникли проблемы. Стало известно, что происходит в Англии с сыном Андрея Шевченко

Андрей Шевченко с женой Кристин Пазик и сыном Кристианом. Источник: instagram.com/andriyshevchenko/

Выступления за сборную Украины

Кристиан Шевченко получил украинское гражданство в 2024 году и выступал за юношеские и молодежные сборные Украины U-19 и U-20. В частности, он принимал участие в чемпионате мира среди футболистов до 20 лет.

Всего в активе нападающего 15 матчей за команды этих возрастных категорий. Результативными действиями в составе сборных он не отметился.

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