У 20-летнего Кристиана Шевченко, сына главы Украинский ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко, возникли проблемы с карьерой в Англии. В ноябре 2026 года молодой футболист сменил уже вторую команду за несколько месяцев, перейдя в полупрофессиональный клуб седьмого английского дивизиона.

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Летом 2025 года Кристиан подписал свой первый профессиональный контракт с "Уотфордом", выступающим в Чемпионшипе. Однако закрепиться в структуре клуба ему не удалось: за основную команду он не провел ни одного официального матча.

В мае 2026 года руководство "Уотфорда" приняло решение не продлевать соглашение с украинским футболистом. После расставания с клубом Шевченко-младший несколько месяцев находился без команды и начал сезон 2026/27 в статусе свободного агента.

В начале октября игрок нашел новый вариант продолжения карьеры. Он подписал контракт с "Шолингом", выступающим в Южной футбольной лиге Англии, которая относится к седьмому уровню футбольной системы страны. В клубе рассматривали приглашение украинца как возможность для него получить игровую практику и попытаться вернуться на профессиональный уровень.

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Однако сотрудничество оказалось недолгим. Уже в ноябре стало известно, что Кристиан покинул "Шолинг" и присоединился к другому представителю того же дивизиона, "Бейсингсток Таун". О переходе не сообщали ни прежняя, ни новая команда, а сам футболист также не публиковал официальных заявлений.

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Такие переходы возможны благодаря упрощенному регламенту полупрофессиональных английских лиг, поэтому смена команды не обязательно сопровождается отдельным публичным объявлением.

Выступления за сборную Украины

Кристиан Шевченко получил украинское гражданство в 2024 году и выступал за юношеские и молодежные сборные Украины U-19 и U-20. В частности, он принимал участие в чемпионате мира среди футболистов до 20 лет.

Всего в активе нападающего 15 матчей за команды этих возрастных категорий. Результативными действиями в составе сборных он не отметился.