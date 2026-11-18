Сборная Украины победой завершила выступления в Лиге наций. Всего одного гола нам математически оказалось достаточно, чтобы сохранить прописку в Дивизионе В. Но почему этот матч так сложно понять и почему мы не довольны даже победой? И что будет дальше с Мальдерой? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Первый тайм. Делаем все, что хотим, – но гол всего один

От этого матча мы не ждали ничего другого, кроме победы, ведь почти все выступление в Лиге наций было ужасным. Более того – мы сами себе испортили и отбор на Евро-28, и потенциально квалификацию на такой далекий ЧМ-2030. Гол Сикана уже на первой минуте положил начало эмоциональному восстановлению фанатов. Данило сыграл именно так, как и должен был играть форвард на чужой половине поля: перехватил плохую передачу соперника, разогнался и пробил в дальний угол. 1:0. Но это все еще был не гол сборной, его создали сами грузины. Украина для взятия ворот (спойлер) за 45 минут так ничего акцентированного и не сделала.

Грузины подходили к матчу как единственная сборная во всей Лиге наций, у которой не было забитых мячей, но прежде всего они стремились не пропустить еще. В оборону в любой момент хаотично садились 7 игроков – структуры у гостей не было, просто набор футболистов в разных уголках поля. Поэтому желто-синие могли легко проходить центр и убегать по флангам, что в начале и делали через Миколенко и Синчука. Наглости было хоть отбавляй. При таком развитии событий удовлетвориться можно было только разгромом.

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Впервые Грузии удалось взять мяч под свой контроль лишь на 20-й минуте, этот момент стал переломным. Стоит отметить, что каждый раз, когда наш сценарий перестает работать, украинская сборная паникует. Соперники проводили атаку за атакой, поэтому получали угловой за угловым – Кочорашвили с нескольких метров попал себе в ногу, а затем в перекладину, что спасло Ризника от пропущенного гола; через несколько минут он же отбивал удар в упор. В тот момент это выглядело так, будто Украина защищает кубок на последних минутах, а не просто сохраняет прописку в Дивизионе В.

Главные истории дня

К концу тайма Грузия все еще была аутсайдером группы и проигрывала нам в один гол, но в то же время почувствовала вкус давления. Стоило просто агрессивнее броситься на любого – и снова начиналась та же паника, справиться с которой удалось только перед свистком. Соперник закрыл наши фланги, когда на Миколенко и Синчука бросались по двое – неважно кто и как, главное – ограничить пространство. Удивило, насколько быстро игроки теряли инициативу, стоило сопернику начать что-то вытворять. Да что там инициативу – даже владение мячом перед перерывом составляло всего 36%!

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Сборная Украины не выглядела слабой, но и лидером не была. Проблемой по-прежнему оставались два форварда, от которых Мальдера не отказывался на протяжении всего турнира. Эта команда не умеет так играть: впереди появляется дополнительный игрок, а в центре поля нет еще одного участника событий, который поможет коротким пасом пройти даже такую разобранную оборону. За весь тайм Украина так и не создала ничего достойного, а подаренный гол не позволял нам ощутить реальное преимущество.

Второй тайм. Футбола не будет

После перерыва команды вышли без замен, но с очень разным настроем. За 10 минут наша сборная ни разу не перешла центральную линию с акцентом на атаку, ей приходилось только отбиваться. Микаутадзе получил отличный момент на 49-й минуте, когда заигрался и врезался в стенку из трех защитников. Также снова пошли привозы угловых и глубокая оборона. Даже первое предупреждение за странный фол в центре поля получили именно мы – для Краснопира. Его заменили первым, и это означало тотальную перестройку по позициям. Но наконец отказались от двух нападающих.

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Лучший эпизод для Грузии был на 66-й минуте: за несколько секунд Ризнык сначала отбил плотный удар Зивзивадзе, а потом парировал не менее сильный добивающий удар Азарова. Иронично, что чуть не забил тот, кто обещал наказать нашу сборную. Грузины не смогли отличиться за 6 матчей на турнире – но они хорошо изучили сильнейшие стороны ключевых украинских футболистов в атаке и лишили их воздуха. А когда мяч уже должен был залетать в ворота, свое слово сказал Мамардашвили, выполнивший сейв тура, отреагировав на удар с 7 метров.

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Сикан отыграл лишь 65 минут, и это выглядело неуважением к самому активному игроку. Удар в начале игры стал для него лишь вторым голом, но каким знаменательным – самым быстрым в официальных матчах сборной Украины. Он справедливо считается одним из лучших на поле вчера. Данило успевал отрабатывать везде и даже на позиции правого защитника, самой проблемной позиции сборной. Кажется, что вместе с Сиканом с поля ушло и желание.

Последняя треть матча была очень нервной. Украина снова давила, снова искала комбинации, снова держала мяч и выровняла владение. Грузины получили против себя ту же тактику, которой сами гоняли желто-синих в первом тайме. Поэтому быстро устали от такого подхода и открывали свои линии, но даже так не находилось хотя бы одного футболиста, который смог бы пробить точнее. Действительно случайный гол в виде подарка стал решающим для судьбы турнира. При куче возможностей то же желание было только в идее.

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Можно ли сделать по этой игре выводы о Мальдере? Да – тренер заигрывается с нетипичными схемами. В третьей зоне нам не хватает опыта у нескольких игроков последней линии, они пытаются решать все только самостоятельно. С выходом Очеретько наконец-то 35 минут удалось поиграть с одним футболистом на острие. Фланги пока остаются единственной опцией, которую соперник может закрыть, и тогда запасного варианта нет. А в защите футболисты не готовы действовать сообща, о чем говорят стандарты с Северной Ирландией и катастрофически большое количество угловых от Грузии. Что уж говорить, если правым защитником за время Лиги наций были сразу 5 футболистов, и почти никто из них – профильный? Вывозить на фарту – это не стратегия, а удобный случай. Да, эта сборная готова быть активной и временами может нас удивить, но пока это отдельные эпизоды, без намека на постоянство. Даже в большинстве в последние 5 минут.

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1:0 – Украина обыгрывает Грузию благодаря подаренному быстрому голу. 89 минут игра шла к ничьей, просто желто-синим повезло с несколькими сейвами и тотальной неточностью соперника; с нашей стороны можно вспомнить только 2 реальных момента. Команда сохраняет прописку в Дивизионе В, хотя через 2 года должна доказать болельщикам, что достойна здесь играть. На этом официальные матчи сборной в 2026 году завершились. Еще несколько недель – и во время жеребьевки мы узнаем нашу группу отбора на следующий чемпионат Европы.