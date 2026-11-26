Знаменитый американский тренер Роберт Гарсия раскритиковал выступление Александра Усика (25-0, 16 КО) против бойца с опытом в кикбоксинге, заявив, что украинец в бою с Риком Верховеном выглядел крайне плохо и, по мнению некоторых зрителей, даже проиграл. На момент остановки один арбитр отдавал минимальное преимущество нидерландцу, а еще двое фиксировали ничью. Аналитики DAZN также считали, что Верховен вел по очкам со счетом 98:92.

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На момент остановки один арбитр отдавал минимальное преимущество нидерландцу, а еще двое фиксировали ничью. Аналитики DAZN также считали, что Верховен вел по очкам со счетом 98:92.

Специалист не исключил, что в гипотетическом поединке с Дэвидом Бенавидесом (32-0, 26 КО) преимущество будет на стороне американца, которого считает слишком быстрым, молодым и крепким для украинского чемпиона.

Гарсия поделился своим мнением в интервью Youtube-каналу FightHype, обсуждая, какой бой стал бы более значимым для Бенавидеса: против Усика или другого потенциального соперника. При этом американец отдельно подчеркнул выдающийся статус украинца, назвав его одним из лучших боксеров всех времен.

"Я выбираю Бенавидеса. Он слишком быстрый, молодой и крепкий", – заявил тренер.

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Говоря о последнем выступлении Усика, Гарсия не стал скрывать критического отношения к увиденному.

"Он выглядел просто ужасно против кикбоксера", – подытожил специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября стало известно, что Усик намерен вернуться в первый тяжелый вес ради возможного поединка с Бенавидесом. Сам Дэвид дерзко отреагировал на вызов Усика, пообещав без проблем победить украинского звездного боксера.

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