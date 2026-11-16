''Все против нас. Мы как изгои'': в России пожаловались на отстранение от мелодежного ЧМ по хоккею

Бывший игрок ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Щитов пожаловался на недопуск молодежной сборной России на чемпионат мира-2027 в Канаде. 42-летний уроженец Уфы при этом подчеркнул, что представители страны-агрессорки сейчас находятся среди главных изгоев в спорте и жизни.

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Об этом Щитов заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Представитель РФ также призвал своих соотечественников не мечтать об исключении хозяйки мололежного ЧМ из состава Международной федерации хоккея (IIHF) или лишения ее права на организацию турнира.

"Думаю, нас и дальше не будут допускать, все будет тяжело. Не ясно, сколько займет времени урегулирование политических вопросов наверху, сколько лет это еще протянется, либо месяцев. Что касается высказывания отбирать у Канады турниры, то это порыв безысходности. Понятно, что никто Канаду не отстранит. С какой стати ее отстранять? Вся общественность против нас, мы как изгои. Да и раньше мы уже играли под нейтральном флагом. Это говорит о неуважении к нам. Так что никого там не уберут. Нам даже разговаривать не с кем. С Ираном нам разговаривать, что ли?" – высказался Щитов.

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Напомним, что в начале ноября Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) потребовал от IIHF вернуть все российские команды в свои турниры. Это решение вызвало массовый бойкот со стороны европейских сборных. Позже IIHF подала апелляцию на постановление суда.

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Как сообщал OBOZ.UA, сборной России грозит новое исключение из международных турниров после скандала вокруг судей CAS, которые посещали Москву.