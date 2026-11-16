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"Все против нас. Мы как изгои": в России пожаловались на отстранение от мелодежного ЧМ по хоккею

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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"Все против нас. Мы как изгои": в России пожаловались на отстранение от мелодежного ЧМ по хоккею
Щитов высказался о МЧМ-2027

Бывший игрок ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Щитов пожаловался на недопуск молодежной сборной России на чемпионат мира-2027 в Канаде. 42-летний уроженец Уфы при этом подчеркнул, что представители страны-агрессорки сейчас находятся среди главных изгоев в спорте и жизни.

Об этом Щитов заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Представитель РФ также призвал своих соотечественников не мечтать об исключении хозяйки мололежного ЧМ из состава Международной федерации хоккея (IIHF) или лишения ее права на организацию турнира.

''Все против нас. Мы как изгои'': в России пожаловались на отстранение от мелодежного ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею. Источник: РИА "Новости"

''Все против нас. Мы как изгои'': в России пожаловались на отстранение от мелодежного ЧМ по хоккею

Россия столкнулась с бойкотом в хоккее

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"Думаю, нас и дальше не будут допускать, все будет тяжело. Не ясно, сколько займет времени урегулирование политических вопросов наверху, сколько лет это еще протянется, либо месяцев. Что касается высказывания отбирать у Канады турниры, то это порыв безысходности. Понятно, что никто Канаду не отстранит. С какой стати ее отстранять? Вся общественность против нас, мы как изгои. Да и раньше мы уже играли под нейтральном флагом. Это говорит о неуважении к нам. Так что никого там не уберут. Нам даже разговаривать не с кем. С Ираном нам разговаривать, что ли?" – высказался Щитов.

''Все против нас. Мы как изгои'': в России пожаловались на отстранение от мелодежного ЧМ по хоккею

Никита Щитов. Источник: РИА "Новости"

''Все против нас. Мы как изгои'': в России пожаловались на отстранение от мелодежного ЧМ по хоккею

Украинские болельщики вывесили плакат о РФ

Напомним, что в начале ноября Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) потребовал от IIHF вернуть все российские команды в свои турниры. Это решение вызвало массовый бойкот со стороны европейских сборных. Позже IIHF подала апелляцию на постановление суда.

Как сообщал OBOZ.UA, сборной России грозит новое исключение из международных турниров после скандала вокруг судей CAS, которые посещали Москву.

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