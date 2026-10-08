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"Все, сдулась": Магучих призналась, что украинцы озадачили ее хейтом после Бриллиантовой лиги

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
icon 1,2 т.
"Все, сдулась": Магучих призналась, что украинцы озадачили ее хейтом после Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих рассказала о реакции украинцев на ее неудачи

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих снова выразила удивление из-за манеры украинских болельщиков возвышать спортсменов после побед и унижать их после поражений. 25-летняя легкоатлетка отметила, что в минувшем году столкнулась с неоправданным хейтом после того, как  оказался вне подиума на этапе Бриллиантовой лиги.

Об этом Магучих рассказала в интервью изданию NV.ua. Первая в истории абсолютная чемпионка мира добавила, что ей начали писать в социальных сетях гневные комментарии, однако они, в конце концов, привели ее к осознанию ценности спортивных соревнований и выступлений.

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"Люди начали писать комментарии. С критикой сталкиваются все, но у нас как это происходит? Показываешь хорошие результаты – ты молодец, ты классная. А как только что-то не получилось – все, сдулась, результаты уже не те. Или, как еще любят говорить: соцсети, танцы в TikTok – натанцевалась, мол, тренироваться надо. Сезон 2025 года выдался для меня не слишком удачным: были и падения, и взлеты. Но за этот год я поняла, что нужно ценить все спортивные моменты. Они тоже для чего-то нужны: чтобы проанализировать ситуацию, справиться с ней, двигаться дальше и снова с радостью выходить в сектор", – сказала Магучих.

Накануне в Киеве на "Площади звезд" Ярослава получила свою награду. Она также рассказала о том, как в сети распространяется информация с кликбейтными заголовками. Кроме того, спортсменка сообщила, что начинает подготовку к зимнему сезону.

''Все, сдулась'': Магучих призналась, что украинцы озадачили ее хейтом после Бриллиантовой лиги

Магучих вписала свое имя в историю.

''Все, сдулась'': Магучих призналась, что украинцы озадачили ее хейтом после Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих. Источник: .instagram.com/rosya_dp

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) объявила претендентов на звание лучших спортсменов сезона среди мужчин и женщин, не включив в список Ярославу Магучих.

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