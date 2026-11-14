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Впервые за 6 лет: Свитолина разгромила Соболенко и вышла в полуфинал Итогового турнира. Видео

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
612
Впервые за 6 лет: Свитолина разгромила Соболенко и вышла в полуфинал Итогового турнира. Видео
Свитолина сыграла с Соболенко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в ярком стиле вышла в полуфинал Итогового турнира, которой в эти дни проходит в американском Индиан-Уэллсе. Наша теннисистка добилась этого достижения благодаря победе над бывшей первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которой устроила погром в решающей партии – 6:3, 3:6, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 53 минуты. За это время Свитолина совершила шесть подач навылет и реализовала шесть из восьми брейкпоинтов. Для одесситки эта победа стала первой над беларуской с 2020 года.

Впервые за 6 лет: Свитолина разгромила Соболенко и вышла в полуфинал Итогового турнира. Видео

Элина Свитолина

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Интересно, что в первом сете наша теннисистка дважды брала подачу соперницы, выиграв все розыгрышы. Для Элины это лишь вторая победа над Соболенко при шести поражениях. До этого украинка обыгрывала минчанку на турнире в Страсбурге в 2020-м.

Благодаря этой победе Свитолина заняла второе место в группе и вышла в полуфинал Итогового турнира. Ее соперницей станет чешка Линда Носкова.

Впервые за 6 лет: Свитолина разгромила Соболенко и вышла в полуфинал Итогового турнира. Видео

Статистика матча Соболенко – Свитолина. Источник: WTA

Впервые за 6 лет: Свитолина разгромила Соболенко и вышла в полуфинал Итогового турнира. Видео

Арина Соболенко

Как сообщал OBOZ.UA, Эдина Свитолина озадачила фанатов накануне старта на Итоговом турнире в США.

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