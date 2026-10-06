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Впервые за 50 лет! Украина выиграла чемпионат мира по стрельбе. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
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Впервые за 50 лет! Украина выиграла чемпионат мира по стрельбе. Видео
Соревнования прошли в Коринфе, Греция

Украинская спортсменка Александра Илюхина завоевала "золото" чемпионата мира по практической стрельбе из ружья IPSC Shotgun World Shoot 2026. 26-летняя уроженка Борисполя стала первой представительницей Украины, выигравшей индивидуальный чемпионский титул за 50-летнюю историю этой дисциплины.

Впервые за 50 лет! Украина выиграла чемпионат мира по стрельбе. Видео

Александра Илюхина с золотой медалью ЧМ. Источник: instagram.com/alexiliukhina

Соревнования прошли в Коринфе, Греция. Илюхина выступала в категории Lady дивизиона Standard.

Второе место заняла представительница Швеции Миранда Бюрсхаген, а "бронза" досталась итальянке Элизе Барцотти.

Впервые за 50 лет! Украина выиграла чемпионат мира по стрельбе. Видео

Александра Илюхина на подиуме. Источник: instagram.com/alexiliukhina

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В нынешнем чемпионате мира приняли участие 850 спортсменов из 44 стран. Турнир получил высший, пятый уровень в системе Международной конфедерации практической стрельбы.

Для Илюхиной решающим стал заключительный этап соревнований. По ее словам, перед последним днем она уже имела преимущество в своей категории, поэтому основной задачей было сохранить темп и не допустить ошибок.

На одном из этапов спортсменка закрыла 13 мишеней с двумя выстрелами по каждой, что давало двойные очки. Ее результат составил 15-е место в общем зачете этапа: 21 попадание типа A и четыре C, а показатель составил почти 80%.

Еще один этап Илюхина завершила шестой в общем зачете с результатом 14,80 и показателем 91%. На длинном упражнении из 26 выстрелов украинка показала время 22,32 секунды и заняла 14-е место в общем зачете этого этапа.

Впервые за 50 лет! Украина выиграла чемпионат мира по стрельбе. Видео

Александра Илюхина. Источник: instagram.com/alexiliukhina

Последний день соревнований начался для Илюхиной не лучшим образом из-за боли в колене, которая сохранялась после первого дня, а также нагрузки на правую ногу. Несмотря на это, одна дополнительная попытка не помешала ей сохранить позицию в итоговой таблице.

Впервые за 50 лет! Украина выиграла чемпионат мира по стрельбе. Видео

Александра Илюхина во время стрельбы. Источник: instagram.com/alexiliukhina

После завершения чемпионата украинка отдельно отметила историческое значение победы для страны."Впервые за 50-річну історію нашого спорту гімн України лунає з п'єдесталу чемпіонату світу в індивідуальному заліку з практичної стрільби з рушниці. Неймовірно рада, що мені це вдалося", – написала Илюхина в Isntagram, выложив видео с награждения.

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Пулевая стрельбаГреция
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