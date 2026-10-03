Впервые за 34 года. Сборная Украины по футболу установила исторический антирекорд

Сборная Украины потерпела крупнейшее домашнее поражение в официальных матчах за всю историю своего существования. В третьем туре Лиги наций команда уступила Северной Ирландии со счетом 0:3 в поединке, который проходил в словацкой Трнаве.

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Все три мяча были забиты после перерыва. Дубль в составе гостей оформил Браун, еще один гол записал на свой счет Прайс.

Это первое поражение украинской сборной с разницей в три мяча в официальном домашнем матче с момента основания команды в 1992 году. Ранее максимальной неудачей в статусе хозяев поля в официальных турнирах были поражения с разницей в два мяча.

До встречи с Северной Ирландией Украина дома проигрывала 1:3 Польше в отборе на чемпионат мира 2002 года и Швеции в квалификации чемпионата мира 2026 года. Также были зафиксированы поражения 0:2 от Италии и Литвы в отборе на Евро-1996, от Франции на Евро-2012 и от Хорватии в квалификации чемпионата мира 2018 года.

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Разгромные домашние поражения ранее случались только в товарищеских матчах. В 2009 году украинская команда уступила Турции со счетом 0:3 в Киеве, а в 2011-м проиграла Франции 1:4 в Донецке.

Кроме того, на Евро-2020 сборная Украины потерпела поражение от Англии со счетом 0:4 в четвертьфинале. Однако тот матч проходил на нейтральном поле, а украинцы считались хозяевами лишь формально.

Главные истории дня

Следующий матч в Лиге наций команда проведет 5 октября. Соперником сборной Украины станет Венгрия, а встреча также состоится в Трнаве.