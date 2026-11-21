Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по биатлону Юлия Джима начнет сезон-2026/27 на Кубке IBU, а не на Кубке мира. Такое решение связано с проблемами со здоровьем, из-за которых титулованная 36-летняя киевлянка пропустит первые соревнования зимы.

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О планах относительно 36-летней спортсменки сообщил президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько. По его словам, Джима продолжает тренироваться по индивидуальному графику, однако пока не готова выступать на главном уровне международного биатлона.

"Тренируется по своему графику. Были проблемы со здоровьем, пропускает первые этапы, а затем начинает с Кубка IBU. Если мы увидим, что есть результат, то будем подключать на Кубок мира", – рассказал Крулько в комментарии "Суспільне Спорт".

Таким образом, возвращение Джимы в состав сборной на этапах Кубка мира будет зависеть от ее результатов на соревнованиях второго по статусу международного биатлонного турнира. Конкретные сроки возможного перехода на высший уровень пока не определены.

Для украинской биатлонистки это будет необычное начало сезона. Последний раз она выступала на Кубке IBU 14 лет назад, в сезоне-2012/13. За карьеру в этой серии Джима провела 22 гонки.

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В прошлом сезоне спортсменка также не смогла начать выступления вместе с основным составом сборной на Кубке мира. Тогда причиной стала травма пальца, из-за которой она пропустила первые три этапа.

В сезоне-2025/26 Джима приняла участие в шести этапах Кубка мира и вошла в состав сборной Украины на Олимпийских играх 2026 года. Лучшим личным результатом биатлонистки стало 24-е место в спринте на Олимпиаде.

Главные истории дня

Новый сезон Кубка мира и Кубка IBU стартует одновременно, 26 ноября. Первые соревнования пройдут в финском Контиолахти и шведском Идре соответственно. Следующие этапы Кубка IBU запланированы в норвежском Шушене (2-5 декабря) и австрийском Обертиллиахе (17-20 декабря).

Как сообщал OBOZ.UA, 15 ноября появилась информация, что Джима не попала в состав сборной Украины по биатлону на стартовые этапы сезона 2026/27. Федерация биатлона Украины утвердила заявки на Кубок мира и Кубок IBU: фамилии опытной спортсменки нет ни в одном из списков.

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До этого Юлия не отправилась вместе с женской сборной Украины по биатлону на подготовительный сбор в финский Вуокатти. По информации Biathlonnews, 36-летняя киевлянка продолжает тренироваться по индивидуальной программе в словенской Поклюке и австрийском Обертиллиахе.