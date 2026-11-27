Звездные футболисты мадридского "Реала" пополнили свои автопарки в рамках сотрудничества "королевского клуба" с немецким концерном BMW. Испанский гранд пятый год подряд проводит специальную церемонию на своем стадионе "Сантьяго Бернабеу", во время которого игрокам команды были презентованы новинки.

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Об этом информирует официальный сайт "сливочных". Вратарь сборной Украины Андрей Лунин выбрал для себя обновленный гибридный спортивный седан BMW M5. На испанском рынке цена этой модели автомобиля стартует от 169 300 евро.

Гибридная силовая установка BMW M5 имеет суммарную мощность 727 лошадиных сил. С места до 100 км/ч седан разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость ограничена 250 км/ч, однако со специальнім пакетом ее можно увеличить до 305 км/ч.

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Кроме того, у авто есть запас хода на 70 километров на єлектрической батареи при скорости 140 км/ч. Интересно, что в прошлом году Лунин также остановил свой выбор именно на модели М5. Вместе с ним такую же машину получил защитник Эдер Милитао.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуриньо раздраженно высказался об Андрее Лунине после того, как журналисты не задали ему вопрос об украинце.

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