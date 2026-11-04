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Вратарь, из-за которого умер соперник в матче Испании, нарушил молчание и сделал заявление

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
1,2 т.
Вратарь, из-за которого умер соперник в матче Испании, нарушил молчание и сделал заявление
Текст был опубликован на страницах клуба в соцсетях

25-летний голкипер "Андорры" и сборной Экваториальной Гвинеи Хесус Овоно впервые публично высказался после трагического столкновения с нападающим "Тенерифе" Хесусом де Мигелем, который впоследствии скончался. Футболист признался, что переживает самые тяжелые дни в своей жизни и пока не может осмыслить произошедшее.

Вратарь, из-за которого умер соперник в матче Испании, нарушил молчание и сделал заявление

Хесус Овоно. Источник: fcandorra.com

"Андорра" опубликовал заявление Овоно , который сообщил, что продолжает тяжело переживать смерть де Мигеля. В команде отметили, что голкипер решил лично обратиться к общественности.

"Это самые тяжелые дни в моей жизни. Мне трудно подобрать слова, и я не могу осознать все, что произошло. Я испытываю огромную боль из-за потери Хесуса. Я думаю о нем, его семье и всех людях, которые его любили. Я понимаю, что предстоит обсудить множество вопросов, и встречу все, что меня ждет, с должным уважением. Но сейчас, откровенно говоря, я не могу думать ни о чем другом, кроме Хесуса и той боли, которую мы переживаем. Покойся с миром, Хесус", – написал Овоно.

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Ранее клуб "Андорра" также выразил соболезнования в связи со смертью футболиста "Тенерифе". Овоно пока не стал подробно комментировать обстоятельства произошедшего, сосредоточившись на памяти погибшего игрока и его близких.

Вратарь, из-за которого умер соперник в матче Испании, нарушил молчание и сделал заявление

Импровизированный мемориал у входа на стадион в память о погибшем футболисте

По информации испанских журналистов, после окончания встречи вратарь якобы плакал и молился в раздевалке, а затем столкнулся с волной оскорблений и угроз в социальных сетях.

Вратарь, из-за которого умер соперник в матче Испании, нарушил молчание и сделал заявление

Хесус Овоно. Источник: ФК Андорра

Как сообщал OBOZ.UA, трагедия произошла 2 ноября в матче 12-го тура второго дивизиона чемпионата Испании между "Тенерифе" и "Андоррой", который завершился со счетом 2:2. В компенсированное время Овоно далеко вышел из ворот, пытаясь остановить атаку соперника, и на высокой скорости столкнулся с 30-летним де Мигелем. Голкипер ударил нападающего коленом в область груди.

Вратарь, из-за которого умер соперник в матче Испании, нарушил молчание и сделал заявление

Голкипер ударил нападающего. Источник: Sergio Mendez/Diario de Avisos via AP Photo

Арбитр показал вратарю прямую красную карточку. Де Мигель остался лежать на газоне без сознания. Медики оказали ему первую помощь и доставили в больницу. По информации испанских СМИ, по дороге у футболиста произошла остановка сердца и дыхания. Врачам удалось восстановить сердечную деятельность с помощью реанимационных мероприятий.

Утром 3 ноября "Тенерифе" сообщил о смерти своего нападающего. Футболист скончался в больнице из-за неврологических осложнений, возникших после столкновения.

Вратарь, из-за которого умер соперник в матче Испании, нарушил молчание и сделал заявление

Хесусу де Мигелю было 30 лет

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