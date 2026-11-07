''Волынь'' проиграла в концовке ''Говерле'', победы ''Запорожья'' и ''Ривне''. Результаты Суперлиги GGBET 7 ноября

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 7 ноября, состоялись очередные поединки Суперлиги GGBET. Волынь в напряженном матче 5-го тура на домашнем паркете проиграла Прикарпатью-Говерле с минимальным счетом (64:66), "Ривне-Dream" уверенно победил "Хмельницкий" (94:78), а "Нико-Баскет-ЦОП" не оставил шансов "Запорожью" (73:89).

Видео дня

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Луцк, ВОДЮСШ

Волынь – Прикарпатье-Говерла 64:66 (17:12, 13:14, 21:24, 20:25)

Волынь: Ловингс (13 + 3 подбора + 4 передачи), Король (14 + 6 подборов + 3 передачи), Никитин (4 + 4 подбора) , Климов (6 + 2 подбора + 2 передачи), Товкач (16 + 12 подборов + 3 передачи) – старт; Твитт (2 + 6 подборов), Кабанов (7), Третяк (0), Троцик (0), Тимощук (0), Панасюк (2 +3 подбора).

Прикарпатье-Говерла: Чугунов (2 +7 подбора + 2 передачи), Старцев (20 + 7 подборов + 2 передачи), Лесик (4 + 7 подборов), Кузнецов (2 +5 подборов + 2 передачи), Горобченко (6 + 4 передачи) – старт; Дунец (0), Дюпин (10 + 4 подбора), Говард (18 + 3 подбора + 2 передачи), Дроздов (1 + 3 подбора), Дмитренко (3).

Главное в матче

В первой половине противостояния команды продемонстрировали довольно сдержанный баскетбол и невысокую результативность. Гостям лучше удавались двухочковые броски, хозяева же лучше бросали с периметра, но общая картина выглядела не очень ярко: 17:12 – победа Волыни в первой четверти и преимущество Говерлы 14:13 во второй.

В дальнейшем матч продолжился в режиме не слишком эффективной атаки. Да, третья десятиминутка была более интенсивной (21:24), но в целом команды мало забивали. У луцкой команды сегодня наибольшую разницу делал Святослав Товкач: агрессивные действия бигмена в нападении и уверенные броски с периметра были важным оружием Волыни на протяжении всей игры, однако и у гостей были свои аргументы. Самый весомый – у Сергея Старцева, который набрал 20 очков и реализовал ключевые штрафные в концовке матча, что и привело "медведей" ко второй победе в сезоне.

РЕКЛАМА

Герой матча

Сергей Старцев. Капитан Говерлы за 31:38 на площадке набрал 20 очков, сделал 7 подборов, отдал 2 результативные передачи. Показатель эффективности – 17 (второй в игре).

В составе Волыни дабл-дабл оформил Святослав Товкач, который к 16 очкам добавил 12 подборов и 3 передачи. Также в активе бигмена самый высокий показатель эффективности в матче – 23.

Главные истории дня

7 ноября в КСК Шинник в Днепре в рамках регулярного чемпионата Суперлиги GGBET Нико-Баскет-ЦОП победил Запорожье – 89:73. Николаевцы решили исход матча уже в стартовой четверти и одержали вторую победу в сезоне.

Запорожье – Нико-Баскет-ЦОП 73:89 (14:32, 20:20, 17:21, 22:16)

Запорожье: Николайчук 20 очков + 6 подборов, Пауэлл 18 + 10 подборов, Илележи 11 + 4 подбора + 5 передач, Мартынов 4 + 3 подбора + 4 передачи, Буц 5 + 4 подбора – старт; Климанов 0, Рыбаков 0, Величко 9, Киктев 0, Петренко 6, Бакум 0.

РЕКЛАМА

Нико-Баскет-ЦОП: Симпсон 19 очков + 6 подборов, Лукьян 2, Карпюк 10 + 9 подборов, Сафонов 32 + 3 подбора + 3 передачи, Водолазский 9 + 4 передачи – старт; Стрижак 0, Мартин 13 + 7 подборов + 3 передачи, Бешетя 2, Рыжков 0, Гарбар 2.

Ключевое в матче

Все решила стартовая четверть, которую гости выиграли 32:14: Нико-Баскет набрал больше всего очков за десятиминутку в матче, а отрыв быстро стал двузначным. Вторую четверть команды провели вничью, 20:20, и на большой перерыв николаевцы ушли с преимуществом в 18 очков – 52:34.

РЕКЛАМА

Третью четверть Нико-Баскет также выиграл, 21:17, а максимальное преимущество в матче достигло 25 очков. Заключительная десятиминутка осталась за Запорожьем – 22:16, однако на результат это уже не повлияло.

Ключевой стала реализация: гости попали 33 из 68 бросков с игры (48%) против 25 из 64 у соперника (39%), в частности, 26/49 с двухочковой дистанции и 16/17 со штрафных. Запорожье пробило 22 штрафных и реализовало 17.

Николаевцы набрали 48 очков из-под кольца против 36 и 17 очков второго шанса против 11. Запорожье выиграло подборы (41 против 39), передачи (18 против 15) и перехваты (9 против 6).

РЕКЛАМА

Джулиан Пауэлл оформил дабл-дабл – 18 очков и 10 подборов, Владислав Николайчук стал самым результативным в составе хозяев с 20 очками. У гостей, помимо Максима Сафонова, 19 очков набрал Джамир Симпсон, 13 очков и 7 подборов добавил Крис Мартин, девять подборов собрал Ярослав Карпюк.

Герой матча

Максим Сафонов. За 33:37 на площадке набрал 32 очка при 13/19 с игры, 11/14 с двухочковой дистанции, 2/5 из-за дуги и 4/4 со штрафных, добавив 3 подбора, 3 передачи и 2 перехвата. Это новый рекорд результативности сезона в Суперлиге и личный рекорд карьеры игрока. Показатель эффективности – 33, самый высокий в матче.

РЕКЛАМА

Цифры матча

32 – очка Максима Сафонова, лучший показатель сезона в Суперлиге.

32 очка за четверть – рекорд сезона для Нико-Баскета.

25 – максимальный отрыв Нико-Баскета в матче.

48:36 – очки из-под кольца в пользу Нико-Баскета.

Игровой день 7 ноября в Суперлиге GGBET завершился победой Ривне-Dream над Хмельницким со счетом 94:78.

РЕКЛАМА

Ровенская команда одержала шестую победу и поднялась на второе место в турнирной таблице, тогда как Хмельницкий с двумя победами в семи играх оказался на девятой позиции.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Ривне, ДЮСШ-4

Ривне – Хмельницкий 94:78 (23:27, 26:22, 25:25, 20:4)

Ривне-Dream: Эйса 28, Поносов 18 + 7 передач, Бенсон 14 + 14 подборов + 4 блок-шота, Быков 13, Тимощук 8 – старт; Джейкобс 6, Рябой 5, Триколенко 2, Кравченко 0, Петров 0

Хмельницкий: Ньютон 20 + 6 подборов, Лавдей 17 + 14 подборов, Ланди 10, Мельник 10, Липовцев 5 – старт; Потееев 12, Бачурин 4, Гуля 0, Кузьмин 0, Островерх 0

РЕКЛАМА

Главное о матче

Команды выдали три четверти очень качественного баскетбола – равного, результативного, с минимумом ошибок и большим количеством ярких моментов и комбинаций. Удачные отрезки у команд чередовались, но ни один из соперников не мог оторваться в счете.

Решающей стала четвертая четверть, в которой у Хмельницкого просто не хватило сил (команда играла второй день подряд). Гости начали ошибаться, терять мяч, хуже попадать (лишь два реализованных броска за четверть), и в середине десятиминутки Ривне оформило двузначное преимущество, после чего Хмельницкий фактически смирился с поражением.

РЕКЛАМА

Герой матча

У Ривне в разные моменты матча разные игроки брали на себя инициативу, и в итоге Джавон Бенсон, который прежде всего отлично отыграл в защите, оформил дабл-дабл с 14 очками, 14 подборами и 4 блок-шотами. У Тарика Эйси 28 очков, а Александр Поносов добавил 18 очков, 7 передач и 4 перехвата – перехват и данк Поносова в четвертой четверти фактически убили интригу в матче.

РЕКЛАМА

У Хмельницкого Закари Лавдей оформил дабл-дабл с 17 очками и 14 подборами, Дерик Ньютон набрал 20 очков, а еще отметим Романа Потеева, который набрал рекордные для себя в Суперлиге 12 очков, реализовав 3/3 дальних броска.

Цифры матча

44-42 – фактически равенство по подборам с небольшим преимуществом Хмельницкого

9-12 по потерям, но большинство из 9 потерь Хмельницкого в четвертой четверти фактически стоили команде шансов на победу

13-7 по очкам после потерь как раз в пользу Ривне

Хмельницкий провел 75 атак против 68 у Ривне, но хозяева реализовали 51% бросков, а гости – 37%

РЕКЛАМА

Ривне набрало 20 очков в быстрых отрывах против 11 у соперника

13-16 по очкам запасных, сегодня главную роль играли стартовые составы команд

4 очка Хмельницкого в четвертой четверти – повторение антирекорда сезона Суперлиги по набранным очкам за четверть

Что дальше

Ривне завтра, 8 ноября, в 14:00 примет Прикарпатье-Говерлу, а Хмельницкий из-за занятости главного тренера Анны Шлыковой в тренерском штабе национальной женской сборной сделает небольшой перерыв, пропустив игры следующей недели.