Вице-чемпион Олимпийских игр 1980 года в Москве Константин Волков отметился отборным набором теорий заговора о преступной войне России против Украины. Россиянин выдал невероятный бред о том, что ко вторжению ВС РФ в нашу страну привели действия британской разведки MI6, обвинив главу Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьяна Коу в отстранении агрессоров.

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Об этом Волков заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также нелепо назвал президента Украины Владимира Зеленского агентом британской внешнеполитической разведки.

"Всю эту бодягу с Украиной кто затеял? MI6. Куда поехал Зеленский со своим напарником Ермаком в первый международный визит? Они поехали прямиком в офис MI6. Они же агенты – что Коу, что Зеленский. Работают на одну историю. Поэтому Коу дали задание. Он уже знал, куда и зачем идет. Если завтра завершится конфликт с Украиной, они скажут, что конфликт не исчерпан, нужно заплатить репарации и так далее. И нас не допустят", – сказал Волков.

Этот россиянин также обвинил Сергея Бубку в том, что всех своих достижений тот добился лишь благодаря тому, что принимал допинг.

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Как сообщал OBOZ.UAЮ в сентябре 2026 года президент World Athletics Себастьяна Коу исключил возможность возвращения россиян в турниры.

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