Украинский футболист Михаил Мудрик заявил, что восхищается президентом Украины Владимиром Зеленским и благодарен ему за защиту интересов страны. Об этом 25-летний вингер рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону

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"Я восхищен и очень благодарен, что наконец-то у нас есть президент, который отстаивает интересы Украины, который по-настоящему хочет сделать Украину сильной и независимой", – сказал футболист на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

В ходе беседы с Гордоном Мудрик также затронул несколько других тем, связанных с его карьерой и личной жизнью.

По словам Мудрика, он не слышал о мельдонии до того, как ему сообщили о положительном результате допинг-пробы. Запрещенное вещество обнаружили в его анализе, взятом после матчей сборной Украины в Лиге наций в ноябре 2024 года против Грузии и Албании.

Футболист предположил, что препарат мог попасть в его организм только во время пребывания в Украине. Он обратил внимание на недостаточную систему контроля за безопасностью игроков в национальной команде и прямо обвинил Украинскую ассоциацию футбола в произошедшем. По утверждению Мудрика, в сборной существовало множество возможностей для попадания запрещенного вещества в организм футболиста, а организация не оказала ему необходимой поддержки после начала разбирательства.

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Еще одной темой разговора стал Ринат Ахметов. Мудрик положительно отозвался о владельце донецкого "Шахтера", за который выступал до переезда в Англию. Он также объяснил, почему Ахметов не торопился отпускать его в европейские клубы, когда к украинцу появился интерес со стороны зарубежных команд.

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