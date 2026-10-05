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"Сразу бы повесил": в России вынесли вердикт "новой любовнице Путина" после отстранения от турниров по фигурному катанию

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
icon 723
"Сразу бы повесил": в России вынесли вердикт "новой любовнице Путина" после отстранения от турниров по фигурному катанию
Новицкий высказался о Валиевой

Российской фигуристке Камиле Валиевой стоит немедленно завершить карьеру после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) лишил ее "нейтрального статуса" для участия в своих турниров. Спортсменка потеряла смысл выходить на лед, ведь дальше национальных соревнований она пройти не может.

Такое мнение выразил чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий в комментарии пропагандистскому телеканалу Russia Today, который прячется за аббревиатурой RT. Представитель РФ добавил, что на месте Валиевой ушел бы из спорта, так как даже судьи не будут выставлять ей высокие оценки.

''Сразу бы повесил'': в России вынесли вердикт ''новой любовнице Путина'' после отстранения от турниров по фигурному катанию

Камила Валиева. Источник: кадр из видео

"В голове у Валиевой все равно будет сидеть мысль, что дальше пробиться нереально. А самое главное, о том же самом начнут думать судьи. Зачем куда-то ставить фигуристку, если она все равно не может никуда поехать? Понятно, что в такой ситуации волей-неволей задумаешься о завершении карьеры. Если бы я находился на ее месте, даже не задумывался бы. Сразу бы повесил коньки на гвоздь. А ради чего кататься?" – сказал Новицкий.

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Напомним, что в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

''Сразу бы повесил'': в России вынесли вердикт ''новой любовнице Путина'' после отстранения от турниров по фигурному катанию

Сергей Новицкий. Источник: кадр из видео

''Сразу бы повесил'': в России вынесли вердикт ''новой любовнице Путина'' после отстранения от турниров по фигурному катанию

Валиева на ОИ-2022

Сама Валиева впервые прокомментировала санкции. После своего проката за сборную РФ фигуристка не сдержала слез и расплакалась.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

''Сразу бы повесил'': в России вынесли вердикт ''новой любовнице Путина'' после отстранения от турниров по фигурному катанию

Путин и Валиева. Источник: кадр из видео

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети. Также стало известно, что Валиева пока не оспаривала лишение "нейтрального статуса".

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