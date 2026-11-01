Известный боксер пообещал отдать Украине гонорар за бой и слился. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор для пехотинцев Третьей штурмовой: осталось собрать лишь 3,5 тыс. грнВ МИД Германии призвали к диалогу с Россией: что это значитВ МИД Германии призвали к диалогу с Россией: что это значитСБУ поразила российский ракетный комбинат и объекты ПВО на 70 млн дол.: подробности ударовСБУ поразила российский ракетный комбинат и объекты ПВО на 70 млн дол.: подробности ударовГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионовАрмия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видеоАрмия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видеоУкраинская баллистическая ракета FP-7: конструктор объяснил, почему она сейчас нас не спасетУкраинская баллистическая ракета FP-7: конструктор объяснил, почему она сейчас нас не спасетРоссийскому трехкратному олимпийскому чемпиону прилетела карма за веселье на "Z-концерте"Российскому трехкратному олимпийскому чемпиону прилетела карма за веселье на "Z-концерте"Австрия изменила правила для украинских беженцев. Иллюстративное фото.Страна ЕС изменила правила для украинских беженцев: как перейти на ВНЖ без выезда из страныБудут "круглосуточные" графики отключения света. Иллюстративное фото.Киев с экстренными отключениями и проблемами с водоснабжением: что известно о ситуации в энергосистеме 1 ноябряКардиологи назвали семена, которые помогают поддерживать нормальное давление и сердечный ритмКардиологи назвали семена, которые помогают поддерживать нормальное давление и сердечный ритм
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Известный боксер пообещал отдать Украине гонорар за бой и слился. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
66
Известный боксер пообещал отдать Украине гонорар за бой и слился. Видео
Латвийский спортсмен опубликовал видеообращение у себя в соцсетях

Бывший чемпион мира по боксу Майрис Бриедис (28-3, 20 КО) обвинил латвийского бойца Кристапса Зутиса (7-4-3, 7 КО) в отказе от поединка, за который тот якобы собирался получить 50 тысяч евро. По словам Бриедиса, соперник обещал направить заработанные деньги на помощь Украине, однако после конкретного предложения начал менять условия и даты проведения боя.

Бриедис опубликовал видеообращение, в котором призвал Зутиса выполнить обещание и выйти с ним на ринг. Экс-чемпион рассказал, что его оппонент сам предложил организовать поединок, а полученный гонорар передать Украине.

Известный боксер пообещал отдать Украине гонорар за бой и слился. Видео

Майрис Бриедис. Источник: Кадр из видео

Латвийский боксер заявил, что согласился на такую инициативу и предложил выделить на бой 50 тысяч евро. При этом он подчеркнул, что не собирается забирать всю сумму себе: деньги должны быть перечислены украинской армии.

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
2,3 т.
Легендарный Канело побил чемпиона WBC и вернул себе титул. Видео
2,3 т.
Легендарный Канело побил чемпиона WBC и вернул себе титул. Видео
Максим ИншаковМаксим Иншаков
1,8 т.
"Это будет великий бой". Усик подтвердил, что будет драться с непобедимым чемпионом. Видео
1,8 т.
"Это будет великий бой". Усик подтвердил, что будет драться с непобедимым чемпионом. Видео
Максим ИншаковМаксим Иншаков
942
На камеру попало, у кого Усик взял автограф после боя в Саудовской Аравии. Видео
942
На камеру попало, у кого Усик взял автограф после боя в Саудовской Аравии. Видео
Известный боксер пообещал отдать Украине гонорар за бой и слился. Видео

Кристапс Зутис. Источник: Кадр из видео

Однако, по утверждению Бриедиса, после поступления предложения Зутис изменил свою позицию. Вместо согласования поединка у него появились другие даты и условия.

"Если бы он действительно хотел помочь Украине, то уже сегодня договорился бы со мной о бое и получил эти деньги", – заявил Бриедис.

Боксер также призвал Зутиса отвечать за собственные слова и обвинил его в трусости. Он подчеркнул, что готов провести поединок на ранее предложенных условиях.

Кристапс Зутис выступает в профессиональном боксе и смешанных единоборствах. В боксе на его счету семь побед, пять поражений и три ничьи. В июне 2023 года он проиграл нокаутом Арнольду Джерджяю в поединке за интерконтинентальный титул WBF в тяжелом весе.

Известный боксер пообещал отдать Украине гонорар за бой и слился. Видео

Кристапс Зутис. Источник: instagram.com/alfijs/

Похожие темы
Майрис БриедисМайрис Бриедис
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!