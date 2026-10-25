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Известный украинский боксер, помогавший российскому чемпиону, был нокаутирован в Польше. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
1,4 т.
Известный украинский боксер, помогавший российскому чемпиону, был нокаутирован в Польше. Видео
Поединок завершился в 7-м раунде

Украинский боксер Андрей Великовский (21-5-3, 14 КО) потерпел разгромное поражение в реванше с непобежденным кубинцем Ихосвани Рафаэлем Гарсией (17-0, 12 КО). Главный бой турнира Knockout Boxing Night 46, который состоялся 24 октября в польском Закопане, завершился победой представителя Кубы. 

В реванше Гарсия действовал более осторожно, учел прошлые ошибки и перебоксировал украинца за счет скорости и контроля дистанции.  

Известный украинский боксер, помогавший российскому чемпиону, был нокаутирован в Польше. Видео

Гарсия перебоксировал украинца. Источник: @sylwester.kolton.fight.talk

Развязка наступила в 7-м раунде, когда 32-летний уроженец Николаева пропустил серию ударов по корпусу, после чего свалился на канвас и не успел восстановиться. Рефери остановил встречу. 

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Известный украинский боксер, помогавший российскому чемпиону, был нокаутирован в Польше. Видео

Великовский програл нокаутом. Источник: @sylwester.kolton.fight.talk

Гарсия сохранил ноль в графе поражений и довел свой профессиональный рекорд до 16 побед. Для Великовского это поражение стало пятым в карьере.

Известный украинский боксер, помогавший российскому чемпиону, был нокаутирован в Польше. Видео

Великовский проиграл Гарсии. Источник: @sylwester.kolton.fight.talk

Второй поединок боксеров прошел иначе, чем их первая встреча, состоявшаяся в октябре 2025 года. Тогда украинец сумел серьезно потрясти фаворита, отправив его в тяжелый нокдаун во втором раунде.

Известный украинский боксер, помогавший российскому чемпиону, был нокаутирован в Польше. Видео

Великовский отправил соперника в нокдаун. Источник: Кадр из видео

Великовскому не хватило времени, чтобы развить успех и завершить бой досрочно. Гарсия восстановился, перестроил тактику и в оставшихся раундах действовал осторожнее, используя преимущество в скорости и работе ног. В итоге кубинец выиграл единогласным решением судей со счетом 78:73, 77:74 и 76:75.

Известный украинский боксер, помогавший российскому чемпиону, был нокаутирован в Польше. Видео

Наш соотечественник провел очень тяжелый бой

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле этого года Великовский присутствовал в тренировочном лагере российского чемпиона мира Дмитрия Бивола, скрывающегося от санкций под флагом Кыргызстана.

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