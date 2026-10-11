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Видео невероятного гола "полускорпионом" собрало 1 млн просмотров за несколько часов. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
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Видео невероятного гола "полускорпионом" собрало 1 млн просмотров за несколько часов. Видео
Поединок завершился со счетом 2:0

Гол мексиканской футболистки Лисбет Овалье, забитый необычным ударом пяткой через себя, вновь завирусился в соцсетях осенью 2026 года. Видео набрало около миллиона просмотров за несколько часов, хотя сам эпизод произошел еще 3 марта 2025 года.

Видео невероятного гола ''полускорпионом'' собрало 1 млн просмотров за несколько часов. Видео

Видео за 11 часов собрало 1 млн просмотров

Овалье забила этот мяч в матче чемпионата Мексики между "Тигрес УАНЛ" и "Гвадалахарой". Встреча проходила в рамках турнира Клаусура, а на 75-й минуте счет оставался 0:0.

После подачи углового игроки "Гвадалахары" не смогли вынести мяч подальше от собственных ворот. Им завладела партнерша Овалье по команде Дженнифер Эрмосо, которая выполнила навес в штрафную площадь.

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Лисбет находилась примерно на отметке пенальти спиной к воротам. Вместо того чтобы разворачиваться и пытаться обработать мяч, нападающая подпрыгнула, наклонила корпус вперед и нанесла удар левой пяткой через спину. Мяч по высокой дуге перелетел через вратаря и опустился в верхний левый угол.

Видео невероятного гола ''полускорпионом'' собрало 1 млн просмотров за несколько часов. Видео

Овалье нанесла фантастический удар. Источник: x.com/TigresFemenil

Необычное исполнение напоминало удар скорпиона, при котором футболист направляет ногу назад над собственным корпусом. Однако в случае Овалье движение получилось с разворотом тела вперед, поэтому этот прием также называют обратным ударом скорпиона.

Гол позволил "Тигрес" открыть счет. Впоследствии команда забила еще один мяч и выиграла со счетом 2:0. Для Овалье этот результативный удар стал десятым в сезоне и 130-м за клубную карьеру.

Видео невероятного гола ''полускорпионом'' собрало 1 млн просмотров за несколько часов. Видео

Лисбет Овалье,

Сама футболистка дала своему эффектному голу название "Camaroncin", что переводится с испанского как "маленькая креветка".

В декабре 2025 года этот мяч получил международное признание. На церемонии The Best FIFA Football Awards, состоявшейся 16 декабря в Дохе, Овалье вручили награду Marta Award за лучший гол в женском футболе. В борьбе за приз ее удар обошел десять других претендентов.

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