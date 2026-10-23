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От путиниста Плющенко потребовали не критиковать депутатов, потому что это оскорбляет россиян

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
144
От путиниста Плющенко потребовали не критиковать депутатов, потому что это оскорбляет россиян
Плющенко попал под критику

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попал под критику после своих слов о российских депутатах. Бывший фигурист, который брал "золото" Игр 2006 и 2014 годов, высмеял чиновников после того, как некоторые негативно оценили выделение грантов на организацию ледовых шоу.

В комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" олимпийский чемпион Дмитрий Васильев осудил Плющенко, посоветовав ему выбирать слова. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина заявил, что "депутаты – это избранные народом люди", а своими словами Евгений оскорбляет россиян.

От путиниста Плющенко потребовали не критиковать депутатов, потому что это оскорбляет россиян

Путин и Плющенко. Источник: instagram.com/plushenkoofficial

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От путиниста Плющенко потребовали не критиковать депутатов, потому что это оскорбляет россиян

Евгений Плющенко. Источник: КП

"Это очень опасное заявление с его стороны. Потому что депутаты – это избранные народом люди. Фактически Плющенко в данном случае оскорбляет не каких-то конкретных депутатов, а огромное количество людей в нашем государстве, жителей нашей страны. Получается, что ему наплевать не просто на определенных депутатов, а на значительную часть наших граждан. А это очень опасно", – сказал Васильев.

Ранее сын Плющенко отказался выступать за Россию и перешел под флаг Азербайджана, после чего попал под жесткую травлю болельщиков.

Дмитрий Васильев.

Дмитрий Васильев. Источник: biathlonspb.ru

От путиниста Плющенко потребовали не критиковать депутатов, потому что это оскорбляет россиян

Плющенко с сыном Александром. Источник: ТАСС

Как сообщал OBOZ.UA, депутат Государственной думы Виталий Милонов набросился с жесткой критикой на Александра Плющенко после смены гражданства.

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