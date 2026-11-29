Депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов пожаловался, что легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки перечеркнул его переговоры о проведении международного матча. Российский функционер рассказал о намерении организовать пропагандистскую хоккейную встречу на Северном полюсе.

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Фетисов заявил, что рассчитывает провести так называемый матч мира с участием представителей разных стран. По его словам, задумка появилась не случайно: ранее он уже играл в хоккей на Южном полюсе и теперь хочет организовать аналогичное мероприятие в Арктике.

"Мечта – сыграть на Северном полюсе, на Южном я уже играл. Есть мысли сделать матч мира. Все мои переговоры перечеркнул Уэйн Гретцки, выступил не по делу, в его статусе этого делать нельзя было", – сказал Фетисов в интервью "Матч ТВ".

68-летний функционер добавил, что уже приступил к подготовке проекта. Если проводить встречу непосредственно на Северном полюсе, подходящее погодное окно открывается в апреле. Еще один вариант предусматривает организацию игры на ледоколе, на вертолетной площадке.

"Попытаемся найти ребят, которые понимают, что хоккейная дипломатия может встряхнуть всю международную политику, и сыграть в хоккей в самом хрупком регионе. Этот матч многое может сказать миру. Брутальная игра, где проливается кровь", – пояснил двукратный олимпийский чемпион.

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Заявление Фетисова вызвало бурную реакцию у россиян. В комментариях пользователи высмеяли идею хоккейного матча мира, не понимая, как идея матча мира сочетается с продолжающейся войной.

"Чтобы провести матч мира, возможно, стоит закончить войну", – написал один из пользователей.

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Другой предложил отправить Фетисова на Северный полюс для подготовки площадки и поддержания ее в рабочем состоянии до проведения встречи. Также комментаторы задавались вопросом, зачем организовывать хоккейный матч в столь труднодоступном месте.

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Поводом для недовольства Фетисова стала позиция Гретцки относительно участия российских хоккеистов в международных соревнованиях.

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Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна не будет выдавать визы спортсменам из России и Беларуси для участия в турнирах на своей территории.

Гретцки поддержал это решение, которое затрагивает в том числе предстоящий молодежный чемпионат мира.